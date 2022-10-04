Генерал-майор запаса, первый заместитель командующего ССО в 2016 – 2019 годах Сергей Кривонос считает, что стоит готовиться к худшему варианту. Свое мнение он выразил в эфире 24 канала.

Внимание Вероятность мала, но план действий нужен: как уберечься во время радиационной угрозы

По его словам, точных прогнозов, применит ли Путин тактическое ядерное оружие – никто не может давать.

Мы всегда рассчитываем на самый худший вариант, но при этом не исключаем человеческую логику. Однако во многих случаях господин Путин действует вне этого,

– подчеркнул Кривонос.

То, что в России есть тактическое ядерное оружие и они могут его применить – это факт. Это должен понимать каждый украинец.

"Что мы можем сделать, чтобы сделать невозможным или значительно уменьшить влияние радиации в случае ее применения – самое главное для нас. Надеюсь, что мир будет наращивать поддержку Украины и Путин не сможет использовать это оружие. Хотя при всей его неадекватности и способности шантажа, он может это сделать. Готовимся к худшим вариантам. Время покажет", – подытожил он.

Что такое тактическое ядерное оружие Оно предназначено для ограниченного удара на поле боя. Тактическое ядерное оружие меньше по мощности, чем стратегическое (это предназначено для поражения целей противника вдали от поля боя).



Россияне способны размещать тактические ядерные боеголовки на те ракеты, которыми уже обстреливают Украину. Наименьшее тактическое ядерное оружие может быть менее килотонны (эквивалент тысячи тонн тротила), а наибольшие достигают 100 килотонн. Атомная бомба, которую США сбросили на Хиросиму (Япония) в 1945 году, имела мощность 15 килотонн.

Кривонос предположил, применит ли Путин тактическое ядерное оружие: смотрите видео

Вероятность применения ядерного оружия

В Центре стратегических коммуникаций считают, что Россия просто пытается запугать мир и Украину. В ведомстве подчеркнули, что цель лживых высказываний Кремля – испугать украинцев и заставить мир пойти на уступки. Однако такое запугивание не будет иметь тех результатов, которых ожидает страна-агрессор.

Украинская разведка называет "очень высокой" угрозу того, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие против Украины.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен предположил 24 каналу, что "президент" России может применить оружие против Украины двумя способами, но это только усугубит для него политические и военные условия.