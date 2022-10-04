Генерал-майор запасу, перший заступник командувача ССО у 2016 − 2019 роках Сергій Кривонос вважає, що варто готуватись до найгіршого варіанту. Свою думку він висловив в ефірі 24 каналу.

Увага Ймовірність мала, але план дій потрібен: як вберегтися під час радіаційної загрози

За його словами, точних прогнозів, чи застосує Путін тактичну ядерну зброю – не може давати ніхто.

Ми завжди розраховуємо на найгірший варіант, але при цьому не виключаємо людську логіку. Однак в багатьох випадках пан Путін діє поза межами цього,

– наголосив Кривонос.

Тож те, що в Росії є тактична ядерна зброя і вони можуть її застосувати – це факт. Це повинен розуміти кожен українець.

"Що ми можемо зробити, аби унеможливити або значно зменшити вплив радіації у разі її застосування – найголовніше для нас. Сподіваюсь, що світ нарощуватиме підтримку України й Путін не зможе використати цю зброю. Хоча при всій його неадекватності та спроможності шантажу, він може це зробити. Готуймося до найгірших варіантів. Час покаже", – підсумував він.

Що таке тактична ядерна зброя Вона призначена для обмеженого удару на полі бою. Тактична ядерна зброя менша за потужністю, ніж стратегічна (ця призначена для ураження цілей противника далеко від поля бою).



Росіяни здатні розміщати тактичні ядерні боєголовки на ті ракети, якими вже обстрілюють Україну. Найменша тактична ядерна зброя може бути менш ніж кілотонною (еквівалент тисячі тонн тротилу), а найбільші досягають 100 кілотонн. Атомна бомба, яку США скинули на Хіросіму (Японія) в 1945 році, мала потужність 15 кілотонн.

Кривонос припустив, чи застосує Путін тактичну ядерну зброю: дивіться відео

Ймовірність застосування ядерної зброї

У Центрі стратегічних комунікацій вважають, що Росія просто намагається залякати світ та України. У відомстві наголосили, що мета брехливих висловлювань Кремля – налякати українців і змусити світ піти на поступки. Однак таке залякування не матиме тих результатів, на які очікує країна-агресорка.

Українська розвідка називає "дуже високою" загрозу того, що Росія може використати тактичну ядерну зброю проти України.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен припустив 24 каналу, що "президент" Росії може застосувати зброю проти України двома способами, але це тільки погіршить для нього політичні та військові умови.