Про це для 24 каналу сказав політолог Олег Саакян. Він зазначив, що немає значення те, чи Путін оголосить війну офіційно.

До теми Путін остаточно затвердив анексію захоплених територій України

"Важливо не те, що він скаже, а те, що він зараз в ситуації, в якій йому потрібно зрозуміти – чи помпезно оголошувати "приєднання" територій, чи потрібно все спустити на бюрократію, як процедурний процес і не робити навколо цього жодного піару", – зазначив Саакян.

Що впливає на дії Путіна

За словами політолога, кожен з цих ймовірних кроків має плюси та мінуси. Зараз в Кремлі зважують, що з цього є кращим. Все це відбуватиметься, як сказав Саакян, у двох обставинах:

потреба шантажу й підняття ставок в ядерній тематиці Заходу;

процеси в середині Росії, оскільки мобілізація вже вдарила по режиму Путіна.

Ядерний шантаж не викликав піднесення в російського суспільства. Видно, як пропагандисти почали гасити цю хвилю. Серйозно вплинули зовнішні обставини, але й в російському суспільстві немає п'яного угару, що потрібно бити ядерною зброєю, – розповів Саакян.

Не відреагували навіть пропагандисти

Політолог назвав слабким попередній виступ Путіна. Його не сприйняли в суспільстві. Цілий ряд російських аналітиків відмітили, що очікували більшого.

"Навіть штатні пропагандисти не сприйняли цього серйозно. Себто Путін не дав жодного дороговказу, який мав би поштовх, тому зараз очільник Кремля вирішує, як працювати з суспільством, яке не розуміє, куди далі рухатися і живе тривогою", – зазначив Саакян.

До речі Ядерні погрози Путіна на Заході сприймають дуже серйозно, – Рибачук пояснив позицію партнерів

Путін може знову звернутися до росіян

Про це почали повідомляти російські ЗМІ. Очільник Кремля може змінити статус "спеціальної військової" на "контртерористичну операцію" або навіть війну. За словами військового експерта Дениса Поповича, це пришвидшить процеси руйнування вертикалі путінської влади.

Зверніть увагу – у Кремлі не можуть визначитися зі зверненням Путіна: дивіться відео