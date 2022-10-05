Російські ЗМІ пишуть, що Путін підписав відповідні "закони" сьогодні, 5 жовтня. Вони передбачають "приєднання" окупованих території, як суб'єктів Федерації.
Увага Зеленський офіційно визнав нікчемними російські укази про анексію українських територій
Путін також призначив:
- Пушиліна головою квазіреспубліки "ДНР",
- Балицького – виконувачем обов'язків голови губернатора Запорізької області,
- Володимира Сальдо – в.о губернатора Херсонської області,
- Пасічника – в. о голови так званої "ЛНР".
Саме з ними російський президент 30 вересня підписав фіктивні "договори" про прийняття окупованих територій українського сходу та півдня до складу Росії.