Російські ЗМІ пишуть, що Путін підписав відповідні "закони" сьогодні, 5 жовтня. Вони передбачають "приєднання" окупованих території, як суб'єктів Федерації.

Увага Зеленський офіційно визнав нікчемними російські укази про анексію українських територій

Путін також призначив:

Пушиліна головою квазіреспубліки "ДНР",

Балицького – виконувачем обов'язків голови губернатора Запорізької області,

Володимира Сальдо – в.о губернатора Херсонської області,

Пасічника – в. о голови так званої "ЛНР".

Саме з ними російський президент 30 вересня підписав фіктивні "договори" про прийняття окупованих територій українського сходу та півдня до складу Росії.