Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Денис Попович. За його словами, найімовірніше це буде саме "контртерористична операція".

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Як на росіян вплине оголошення війни

Статус цієї так званої "спецоперації" для українців немає жодного значення, адже наші бійці й далі впевнено звільнятимуть окуповані території. Утім, для Росії це може пришвидшити процеси руйнування вертикалі путінської влади, які вже почалися.

Якщо він (Путін – 24 канал) оголосить війну Україні, то це взагалі спричинить паніку на території Росії – сильнішу, ніж спричинила мобілізація,

– підкреслив Попович.

Крім того, все, що російський президент може обіцяти своєму народу – ніяк не перемога у війні, а хіба свої традиційні пропагандистські промови. Громадяни країни-агресорки вже потрохи починають розуміти, що події на фронті розвиваються далеко не за планами Кремля.

Що означатиме "контртерористична операція"

Якщо ж Путін оголосить так звану "контртерористичну операцію", то це дозволить йому "нагнати на окуповані території" військових строкової служби.

Тобто війна йтиме не тільки за рахунок мобілізованих і залишків кадрової армії,

– пояснив військовий експерт.

Так, осінній призов у Росії, запланований на 1 листопада 2022 року. В його межах країна-агресорка планує зібрати 120 тисяч осіб. У такий спосіб Путін збільшить чисельність російських військ, які перебувають на території України.

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Додамо, що згодом росЗМІ, з посиланням на прессекретаря російського президента Дмітрія Пєскова, повідомили, що сьогодні 5 жовтня Путін не планує звернення до росіян. Утім, невідомо, що насправді на думці російського диктатора.

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