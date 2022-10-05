Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Денис Попович. За його словами, найімовірніше це буде саме "контртерористична операція".
Варте уваги Капкан для Путіна: що зміниться після анексії територій України та чому це черговий провал Росії
Як на росіян вплине оголошення війни
Статус цієї так званої "спецоперації" для українців немає жодного значення, адже наші бійці й далі впевнено звільнятимуть окуповані території. Утім, для Росії це може пришвидшити процеси руйнування вертикалі путінської влади, які вже почалися.
Якщо він (Путін – 24 канал) оголосить війну Україні, то це взагалі спричинить паніку на території Росії – сильнішу, ніж спричинила мобілізація,
– підкреслив Попович.
Крім того, все, що російський президент може обіцяти своєму народу – ніяк не перемога у війні, а хіба свої традиційні пропагандистські промови. Громадяни країни-агресорки вже потрохи починають розуміти, що події на фронті розвиваються далеко не за планами Кремля.
Що означатиме "контртерористична операція"
Якщо ж Путін оголосить так звану "контртерористичну операцію", то це дозволить йому "нагнати на окуповані території" військових строкової служби.
Тобто війна йтиме не тільки за рахунок мобілізованих і залишків кадрової армії,
– пояснив військовий експерт.
Так, осінній призов у Росії, запланований на 1 листопада 2022 року. В його межах країна-агресорка планує зібрати 120 тисяч осіб. У такий спосіб Путін збільшить чисельність російських військ, які перебувають на території України.
Попович про ймовірне звернення Путіна: дивіться відео
Додамо, що згодом росЗМІ, з посиланням на прессекретаря російського президента Дмітрія Пєскова, повідомили, що сьогодні 5 жовтня Путін не планує звернення до росіян. Утім, невідомо, що насправді на думці російського диктатора.
Божевільні заяви Путіна: що відомо
- На тлі церемонії підписання так званих "договорів" про анексію українських територій Владімір Путін вдруге за останні декілька днів вирішив звернутися до росіян. У своїй промові російський президент зробив кілька чергових божевільних заяв.
- Так, він звинуватив світ у расизмі та недемократичності, висунувши тезу, нібито русофобія є "расизмом". Путін звинуватив Захід у нібито поділі світу на васалів та вигнанців, натякаючи, що буцімто з незрозумілих причин Росія стала вигнанцем.
- Ба більше, очільник Кремля знайшов нове виправдання своїй кривавій війні. Тепер він називає її "битвою за Росію". За його словами, окупанти захищають російських дітей від поневолення та якихось жахливих експериментів. Проте традиційно не уточнив, хто їм загрожує.
- Крім того, щоб якось виправдати свій ядерний шантаж, Путін заявив, що це США "створили прецедент". Російський президент пригадав Сполученим Штатам, що вони двічі використали ядерну зброю й начебто самі стали прикладом для аналогічних дій.