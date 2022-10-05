Об этом 24 каналу рассказал военный инструктор Андрей Мочурад. По его словам, российское командование тоже отдает себе отчет, что применение ядерного оружия может привести к Третьей мировой войне.

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Как Запад может ответить на использование ядерного оружия против Украины

Как отметил Мочурад, уже в конце 80-х годов, когда угроза ядерной войны была меньше, на Западе проводились симуляционные модели. Так они хотели понять, как следует реагировать, если противник использовал, в частности, тактическое ядерное оружие.

Тогда эксперты пришли к выводу, что нелогично в ответ на применение тактического ядерного оружия также бить в ответ ядерным оружием. Есть другие эффективные варианты.

Вероятно, были бы точечные удары высокоточным ответным оружием. Условно, если Кремль нажмет на "кнопку" ядерного оружия, то получит в ответ много точечных ударов, которые нанесут сокрушительный крах России,

– отметил Мочурад.

Он отмечает, что применение тактического ядерного оружия не способно сильно переломить ситуацию на фронте. Скорее всего, результатом будет экологическая катастрофа, которая может навредить всему миру. Такая же ситуация и с потенциальными терактами в ЗАЭС. Поэтому использовать тактическое ядерное оружие фактически нет смысла.

Однако угрозы его использовать могут принести для России гораздо больше, чем само применение ядерного оружия. Человечество действительно этого боится, поэтому диктатор может надеяться, что таким образом Запад уменьшит поддержку Украины.

Следует помнить, что использовать ядерное оружие не так просто, как это подает Путин. Там есть несколько звеньев, где привлечено достаточно большое количество людей. Согласятся ли все уничтожить себя, свою семью, страну и все вокруг из-за желания старого маразматика – интересный вопрос.

Поэтому придавать угрозам Путина о применении ядерного оружия серьезности пока нет оснований. Но как он себя поведет, когда будет действительно "прижатым к стенке", здесь можно искать разные варианты. Самое главное – не идти с ним на компромисс из-за страха перед ядерным оружием. Это проигрышная диспозиция,

– подчеркнул Мочурад.

Андрей Мочурад допустил, применит ли Путин ядерное оружие: смотрите видео

Как Путин угрожает миру ядерным оружием