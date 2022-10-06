Путин должен понять последствия

Об этом 24 каналу рассказал международный обозреватель, российский оппозиционный журналист Иван Яковина. По его словам, прежде всего сейчас нужно существенно усилить санкции против России и ее руководящей верхушки, чтобы экономическая жизнь страны и этих людей стала супертяжелой.

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Кроме того, нужно максимально ясно объяснить, что произойдет с Россией и Владимиром Путиным лично в случае применения ядерного оружия. Российский диктатор должен понять одну простую вещь – мир не может поддаться на его ядерный шантаж, потому что в таком случае придется подвергаться ядерному шантажу всех, и тогда каждый дурак, который получит ядерную бомбу, получит возможность требовать, что он приходит.

"Мол, это конец всему мировому порядку, конец цивилизации. Мы не можем допустить конца цивилизации, поэтому не можем пойти на удовлетворение твоих (Путина – 24 канал) требований в рамках ядерного шантажа. Забудь об этом думать, потому что если ты попробуешь скрипнуть, мы будем вынуждены пойти на ядерную войну. Да, мы уничтожим тебя", – объяснил, что нужно сказать Путину, Яковина.

Что можно сделать для ядерного сдерживания России

Впрочем, зная российского президента-террориста, нужно иметь и другие пути решения этой проблемы, кроме предупреждений. Яковина считает, что ядерный зонтик для Украины государства ядерного клуба не будут применять, по крайней мере, сразу. По его мнению, Запад начнет с неядерных ударов конвенционным оружием по российским войскам на территории Украины, то есть сделает так, чтобы Россия никак не могла победить в войне против Украины.

Но я бы, на месте Запада, решил бы этот вопрос самым простым способом – предоставил бы Украине ядерное оружие. В этом случае Россия не стала бы применить ядерное оружие, потому что точно бы знала, что в ответ прилетит ядерная ракета по Москве, вот и все.

– заметил журналист.

Он подчеркнул, что именно в этом смысл ядерного сдерживания. Никто не захочет использовать ядерное оружие, если понимает, что против него также могут его применить. Ведь если кто-то сможет нанести ядерный удар это безнаказанно – вероятность того, что это произойдет, значительно растет.

"Ядерное сдерживание для того и придумали, чтобы никто не применял ядерное оружие. Потому что если бы оно было только у одной страны, то эта страна, я думаю, рано или поздно начала бы его применять. То есть ситуация, когда у кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то нет, опасна с точки зрения применения этого оружия", – подытожил Яковина.

Полный стрим с Иваном Яковиной: смотрите видео

Запад настороже из-за ядерных угроз Путина

В НАТО заявили, что действия России являются вызовом для безопасности и интересов оборонного Альянса, и хотя там не фиксируют никаких изменений в ядерной стратегии России, все равно сохраняют бдительность.

Это подтвердил и глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбарчук. По его словам, мир воспринимает ядерные угрозы Путина очень серьезно. Именно поэтому союзники Украины пытаются реагировать и предупреждают российского диктатора о возможных последствиях и разрабатывают разные сценарии реагирования.