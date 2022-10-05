Водночас якщо Росія наважиться на випробування в Україні або поблизу її кордонів, це може більше нашкодити самим росіянам. Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер Ігор Яковенко

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Чи можливі випробування

Експерт зазначив, що випробування ядерної зброї Росією ймовірні, але все залежатиме від місця його проведення.

Найбільш вірогідним джерелом зараз є розвідка США – від них підтвердження не чув. Там є дві чутки: що запускають "Посейдон" та про "ядерний поїзд". Картинки та мультики ми бачили, але чи існує ця "чудо-зброя" насправді – це питання,

– пояснив оглядач.

За його словами, торпеда "Посейдон" не стоїть на озброєнні російської армії.

"Абсолютно точно цієї ядерної торпеди немає на озброєнні. Характеристика, яка є у відкритій пресі – вона серйозна, загрозлива, але може бути як танк "Армата": начебто і є, але "не їздить". Тому ніхто насправді цього "Посейдона" не бачив. Швидше за все, це нісенітниця", – додав опозиціонер.

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На його думку, якщо навіть ця торпеда була б в армії Росії, виникло б питання щодо того, де її застосовувати.

"У степах України вона має з'явитися? Якщо по Вашингтону "бабахнуть" – знищать Росію, як і самого Путіна. Щодо поїзда – його поки ніхто не бачив", – переконаний Яковенко.

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Де можливі "тестові" удари

Експерт зауважив, що Росія може провести ядерні випробування у відносно "віддалених та безпечних місцях".

Це можна зробити в Арктиці й на Камчатці або ще десь, де вони зазвичай таке роблять. У горнилі поразок від ЗСУ в Херсонській області, вони робили навчання в Хабаровському краї – дуже "актуальні" й за кілька тисяч кілометрів. Вдарити по Камчатці – можна, але що далі? Це когось налякає? Вдарити поблизу України – це означає вдарити по російській території також, що буде дуже "мудро",

– пояснив оглядач.

З його слів, що якщо Кремль наважиться вдарити ядерною зброєю по території України – це означатиме початок ядерної війни.

"Удар по території України – це удар і по собі, бо невідомо, як "роза вітрів" розгорнеться. Тому я не дуже розумію, на що вплинуть ці випробування. Вони можуть їх провести десь далеко від лінії фронту, але такі випробування є й були. Це нічого не доводить. Що Росія має ядерну зброю? Про це й так вже всі знають", – зазначив опозиціонер.

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Яковенко підкреслив, що не розуміє доцільності проведення нових ядерних випробувань.

"За повної відсутності альтернативних варіантів, окрім самогубства, якийсь "мозковий штурм" у Кремлі проводять. Тому якщо буде нова промова Путіна, вона буде безглуздішою, ніж виступ 30 вересня", – резюмував експерт.

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