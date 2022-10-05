В то же время, если Россия решится на испытания в Украине или вблизи ее границ, это может больше навредить самим россиянам. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Игорь Яковенко.

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Возможны ли испытания

Эксперт отметил, что испытания ядерного оружия Россией вероятны, но все будет зависеть от места его проведения.

Наиболее вероятным источником сейчас является разведка США – от них подтверждения не слышал. Там есть две сплетни: что запускают "Посейдон" и о "ядерном поезде". Картинки и мультики мы видели, но существует ли это "чудо-оружие" на самом деле – это вопрос,

– объяснил обозреватель.

По его словам, торпеда "Посейдон" не стоит на вооружении российской армии.

"Совершенно точно этой ядерной торпеды нет на вооружении. Характеристика, которая есть в открытой печати – она серьезная, угрожающая, но может быть как танк "Армата": вроде бы и есть, но "не ездит". Поэтому никто на самом деле этого "Посейдона" не видел. Скорее всего, это чушь", – добавил оппозиционер.

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По его мнению, если даже эта торпеда была бы в армии России, возник бы вопрос о том, где ее применять.

"В степях Украины она должна появиться? Если по Вашингтону "бахнут" – уничтожат Россию, как и самого Путина. Что касается поезда – его пока никто не видел", – убежден Яковенко.

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Где возможны "тестовые" удары

Эксперт отметил, что Россия может провести ядерные испытания в относительно "удаленных и безопасных местах".

Это можно сделать в Арктике и на Камчатке или еще где-то, где они обычно такое делают. В горниле поражений от ВСУ в Херсонской области они проводили учения в Хабаровском крае – очень "актуальные" и в нескольких тысячах километров. Ударить по Камчатке – можно, но что дальше? Это кого-то напугает? Ударить поблизости Украины – значит ударить по российской территории также, что будет очень "мудро",

– объяснил обозреватель.

По его словам, если Кремль решится ударить ядерным оружием по территории Украины – это будет означать начало ядерной войны.

"Удар по территории Украины – это удар и по себе, потому что неизвестно, как "роза ветров" развернется. Поэтому я не очень понимаю, на что повлияют эти испытания. Они могут их провести где-то далеко от линии фронта, но такие испытания есть и были. Это ничего не доказывает. Что у России есть ядерное оружие? Об этом и так уже все знают", – отметил оппозиционер.

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Яковенко подчеркнул, что не понимает целесообразности проведения новых ядерных испытаний.

"При полном отсутствии альтернативных вариантов, кроме самоубийства, какой-то "мозговой штурм" в Кремле проводят. Поэтому если будет новая речь Путина, она будет бессмысленнее, чем выступление 30 сентября", – резюмировал эксперт.

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