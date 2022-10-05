Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Денис Попович. По его словам, важно отслеживать информацию относительно дальнейшего передвижения так называемого "ядерного поезда".
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Почему не стоит паниковать из-за "ядерного поезда"
Однако не стоит делать заблаговременные выводы. Ведь точно неизвестно, действительно ли эшелон перевозит именно ядерное оружие и куда он направляется.
Пока это страшилки. Это не означает, что обязательно будет применено ядерное оружие, в том числе по Украине или по украинским войскам, которые сейчас идут в контрнаступление,
– подчеркнул Попович.
Как Россия пытается запугать Украину и мир
Военный эксперт предположил, что информация о опрокидывании ядерного оружия в границы Украины может быть элементом информационно-психологической операции (ИПСО).
Россия может таким образом попытаться продемонстрировать готовность к применению ядерного оружия. Следующим шагом могут быть какие-то ядерные учения,
– сказал Попович.
Он добавил, что только после этого всего Россия может прибегнуть к боевому применению.
"Однако это не обязательно произойдет на территории Украины. Кремль может применить ядерное оружие, допустим, над морем", – добавил военный эксперт.
Применит ли Путин ядерное оружие
Несмотря на то, что пока нет четких признаков, что Путин готов применить ядерный заряд в Украине, нельзя полностью исключать такую вероятность.
Трудно сказать, чем закончится история с ядерным шантажом. Но нельзя исключать, что дойдет до реального применения ядерного оружия. Такая вероятность существует,
– отметил Попович.
Денис Попович рассказал, чего можно ожидать от Путина: смотрите видео
Ядерная угроза со стороны России: главное
- Британское издание The Times сообщило о том, что глава Кремля якобы планирует испытание ядерного оружия рядом с границей Украины.
- НАТО не фиксирует никаких изменений в ядерной стратегии России. Однако Североатлантический альянс все равно сохраняет бдительность.
- Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин неоднократно шантажировал Украину применением ядерного оружия. Однако, насколько это вероятно, прогнозировать сложно.
- По информации издания Bloomberg, маломощное тактическое ядерное оружие разместили на более чем десяти складах. Они расположены по всей территории России.