Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Денис Попович. По его словам, важно отслеживать информацию относительно дальнейшего передвижения так называемого "ядерного поезда".

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Почему не стоит паниковать из-за "ядерного поезда"

Однако не стоит делать заблаговременные выводы. Ведь точно неизвестно, действительно ли эшелон перевозит именно ядерное оружие и куда он направляется.

Пока это страшилки. Это не означает, что обязательно будет применено ядерное оружие, в том числе по Украине или по украинским войскам, которые сейчас идут в контрнаступление,

– подчеркнул Попович.

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Военный эксперт предположил, что информация о опрокидывании ядерного оружия в границы Украины может быть элементом информационно-психологической операции (ИПСО).

Россия может таким образом попытаться продемонстрировать готовность к применению ядерного оружия. Следующим шагом могут быть какие-то ядерные учения,

– сказал Попович.

Он добавил, что только после этого всего Россия может прибегнуть к боевому применению.

"Однако это не обязательно произойдет на территории Украины. Кремль может применить ядерное оружие, допустим, над морем", – добавил военный эксперт.

Применит ли Путин ядерное оружие

Несмотря на то, что пока нет четких признаков, что Путин готов применить ядерный заряд в Украине, нельзя полностью исключать такую вероятность.

Трудно сказать, чем закончится история с ядерным шантажом. Но нельзя исключать, что дойдет до реального применения ядерного оружия. Такая вероятность существует,

– отметил Попович.

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