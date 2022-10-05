Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Денис Попович. За його словами, важливо відстежувати інформацію стосовно подальшого пересування так званого "ядерного потяга".

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Чому не варто панікувати через "ядерний потяг"

Однак не варто робити завчасні висновки. Адже точно невідомо, чи справді ешелон перевозить саме ядерну зброю і куди він прямує.

Поки що це лякалки. Це не означає, що обов'язково буде застосована ядерна зброя, у тому числі по Україні або по українських військах, які зараз йдуть у контрнаступ,

– наголосив Попович.

Як Росія намагається залякати Україну та світ

Військовий експерт припустив, що інформація про перекидання ядерної зброї до кордонів України може бути елементом інформаційно-психологічної операції (ІПСО).

Росія може таким чином намагатися продемонструвати готовність до застосування ядерної зброї. Наступним кроком можуть бути якісь ядерні навчання,

– сказав Попович.

Він додав, що лише після цього усього Росія може вдатися до бойового застосування.

"Однак це не обов'язково станеться на території України. Кремль може застосувати ядерну зброю, припустимо, над морем", – додав військовий експерт.

Чи застосує Путін ядерну зброю

Попри те, що поки немає чітких ознак, що Путін готовий застосувати ядерний заряд в Україні, не можна повністю відкидати таку ймовірність.

Важко сказати, чим закінчиться історія з ядерним шантажем. Але не можна виключати, що дійде до реального застосування ядерної зброї. Така ймовірність існує,

– зазначив Попович.

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