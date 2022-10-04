Отже, країні-окупантці знадобиться час, аби транспортувати зброю до пускових установок. Саме тому завдати ядерний удар у той момент, коли Путін дасть відповідну вказівку, не вдасться.

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В Інституті ООН з досліджень у галузі роззброєння розповіли, що на певному етапі готовності зброю необхідно вивезти зі сховища та перемістити до якогось іншого місця. Це неодмінно зафіксують за допомогою супутників чи іншим способом.

Станом на жовтень американські та європейські офіційні особи повідомили, що жодних ознак такої підготовки не виявили.

Якщо застосують ядерну зброю, не буде жодних гарантії, що обидві сторони зможуть контролювати її застосування. Світ ризикує побачити тотальну ядерну пожежу.

Штати вже попередили країну-окупантку, що будь-яке застосування ядерної зброї призведе до катастрофи.

Що кажуть у Defense Express

Іван Киричевський – експерт Defense Express – заявив, що ядерна атака передбачає певну підготовку. Ядерні боєголовки постійно не стоять на ракетах. Вони перебувають на спеціальних базах зберігання у відповідних мікрокліматичних умовах.

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