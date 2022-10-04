Росія поширює страх ядерної зброї

У західних ЗМІ вже поширюють дезінформацію про "конвої з ядерною зброєю". За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, серед людей поширюється страх.

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Одним з першим на російську пропаганду повівся Маск.

Після того, як Путін помахав деякими прапорами щодо ядерної зброї, у західних ЗМІ почала циркулювати дезінформація про нібито "конвої з ядерною зброєю". Цього не відбувається, але "ядерна температура", викликана Кремлем, приносить дивіденди страху. Першим на це попався Ілон Маск,

– заявив міністр.

До речі, на обурливі висловлювання Маска відреагував навіть президент Литви Ґітанас Науседа. Він пояснив, чому бізнесмен помиляється на простому й зрозумілому прикладі. Зокрема, політик зазначив, що коли хтось краде колеса від Tesla й каже, що обоє за це проголосували, то не означає, що цей автомобіль вже належить крадію.

Що цьому передувало

Засновник Tesla 4 жовтня написав твіт про те, що для "миру" Україна має віддати Росії Крим, а на окупованих територіях повинні відбутися вибори під егідою ООН.

Такі обурливі висловлювання моментально викликали реакцію українськї та світової спільноти.

Президент Володимир Зеленський опублікував опитування про те, який Маск вам подобається більше: той, що підтримує Україну, чи той, що стоїть за Росію.

У відповідь винахідник заявив, що він ніколи не припиняв підтримувати Україну.

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