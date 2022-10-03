У Кремлі розраховують залякати західних партнерів України, погрожуючи катастрофічними наслідками. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

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Радянський "спадок"

Експерт зазначив, що Росія, ймовірно, має таку зброю як "Посейдон", позаяк такі проєкти розроблялися ще за часів СРСР.

Така зброя призначалася для знищення великої кількості міст внаслідок "хвилі", яку створює ядерний вибух великої потужності. "Посейдон" – це апарат, який має на озброєнні від 50 до 100 мегатонн вибухівки – це досить серйозна загроза для США та Великої Британії. Але найцікавіше інше: спочатку хай росіяни спробують її випробувати,

– пояснив Коваленко.

За його словами, тут важливо побачити, який буде етап випробувань та який ефект матиме така зброя.

"Дмітрій Рогозін також розказував, що внаслідок удару ракетою "Сармат" може затопити Велику Британію. Це ракета, яка прийшла одне випробування. Вони більше не можуть їх проводити, тому що не вистачає компонентів іноземного походження, щоб зібрати другу ракету. Така ж історія може бути й з "Посейдоном", – додав оглядач.

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Нова "вундерваффе"

На його думку, на сьогодні невідомо, на якій стадії перебуває проєкт.

Росіяни проводитимуть випробування, щоб налякати міжнародних партнерів України, що вони мають цю "вундерваффе", якою можуть погрожувати міжнародному суспільству. Водночас вони не розраховують, яку відповідь можуть отримати від США. Взагалі використання цієї зброї має проблеми. Її потрібно для початку відправити туди, де вона вибухне,

– вказав експерт.

Він переконаний, що це в умовах, коли кожен ядерний носій знаходиться під спостереженням розвідки США, матиме проблеми.

"Тому для Росії це виключно демонстрація для внутрішнього споживача, а нашим міжнародним партнерам слід замислитись, що загроза можлива і для них", – резюмував Коваленко.

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