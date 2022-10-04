3 жовтня Ілон Маск обурив світ своєю заявою щодо способу досягнення миру між Україною та Росією. На це відреагував і Володимир Зеленський.

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Маск відповів Зеленському у твітері

Український президент опублікував у твітері голосування, запропонувавши обрати, який Ілон Маск подобається більше – той, що підтримує Україну чи той, що підтримує Росію.

У відповідь на це Маск заявив:

Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу,

– написав бізнесмен.



Маск відповів Зеленському у твітері / Скриншот

Як на це відреагували у мережі

Старший радник Конгресу США Пол Массаро відповів Маску. Він заявив, що Росія "загострюється при слабкості і відступає при силі".

"Цими твітами ви робите російську ескалацію більш імовірною", – зазначив Массаро.

Користувачі мережі також прокоментували божевілля Маска:

"Поясніть, будь ласка, як спроба повернути Крим військовим шляхом не призведе до використання Путіним ядерної зброї";

"Україна сильна, а Росія слабка";

"Нам потрібен мир".

Крім того, користувачі мережі звернули увагу Маска та закликали "подивитися, хто йому дякує". Так, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медвєдєв прокоментував твіт американського мільярдера щодо окупованого Росією Криму.

"Маск молодець, однак. Гідний присвоєння позачергового офіцерського звання. Щоправда, рано розшифрувався Юстас. Наступний пост видасть щось на кшталт "Ukraine is an artificial state ("Україна – штучна держава")" – заявив Медвєдєв.

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Американський бізнесмен виправдався за те, що назвав Крим "російським" та за нові "референдуми" на окупованих територіях України

Гроші SpaceX на запуск і підтримку Starlink в Україні наразі становлять близько 80 мільйонів доларів. Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Зрозуміло, що ми за Україну,

– написав Маск.

Він вважає, що спроба повернути Крим призведе до масових смертей, можливо, "зазнає невдачі і може призвести до ядерної війни".

Скандальні заяви Маска: що відомо

У твітері Ілона Маска 3 жовтня з'явився скандальний допис про "формулу миру" між Україною та Росією. Так, бізнесмен запропонував провести ще один "референдум" та "визнати Крим російським". Згодом він видалив пост.

Політолог Олександр Антонюк заявив 24 каналу, що пост Маска здивував всіх українців і навіть російських пропагандистів. До речі, заступник очільника ОП Михайло Подоляк запропонував свій варіант формули.

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