Все свидетельствует о том, что для Путина его день рождения станет самым плохим в его жизни. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

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Эксперт отметил, что российские войска не смогут оккупировать город Бахмут, который могли готовить как "подарок" ко дню рождения главы Кремля Владимира Путина.

Бахмут держат ребята из 93-й бригады и россиянам его никогда не взять. Относительно дня рождения Путина – это самый плохой день в истории. Это его последний день рождения. Я надеюсь, что завтра нобелевский комитет не подведет и народ Украины получит Нобелевскую премию.

– считает Давидюк.

По его словам, может получиться ситуация, когда "к 70-летию Путина у Украины не было ни одной Нобелевской премии, а на его день рождения получит 45 миллионов".

"Это будет самый крутой ответ Украины Путину. Нобелевская премия мира – самая высокая политическая награда в мире, круче нет. Я более чем уверен, что завтра украинцы ее получат. Украинцы будут нобелевскими лауреатами мира, потому что мы несем в мир политическое лидерство и правду, поэтому что боремся за нее, умираем за нее и убиваем за нее", – добавил политолог.

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По его мнению, Украина может получить Нобелевскую премию мира, "как страна и государство которое кристаллизовалось".

"А Путин будет забыт, потому что это просто примитивный автократический отброс, пытавшийся получить какие-то результаты на наших телах, костях и на нашей крови. Этого всего не получится, поскольку мы выживаем, мы побеждаем, мы боремся", – указал обозреватель.

Он убежден, что Путин будет праздновать свой день рождения "в бункере с тремя своими олигархами".

"Даже Кабаева полетит в Швейцарию, чтобы его не видеть. Я думаю, что это будет самый плохой день рождения в его жизни, и спонсорами в этот день будут ВСУ ", – резюмировал Давидюк.

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