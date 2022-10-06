Все свідчить про те, що для Путіна його день народження стане найгіршим у його житті. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Експерт зазначив, що російські війська не зможуть окупувати місто Бахмут, яке могли готувати як "подарунок" до дня народження глави Кремля Владіміра Путіна.

Бахмут тримають хлопці з 93-ї бригади й росіянам його ніколи не взяти. Щодо дня народження Путіна – це найгірший день в історії. Це його останній день народження. Я сподіваюсь, що завтра нобелівський комітет не підведе й народ України отримає Нобелівську премію,

– вважає Давидюк.

За його словами, може вийти ситуація, коли "до 70-річчя Путіна Україна не мала жодної Нобелівської премії, а на його день народження отримає 45 мільйонів".

"Це буде найкрутіша відповідь України Путіну. Нобелівська премія миру – найвища політична нагорода у світі, крутішої немає. Я більш ніж впевнений, що завтра українці її отримають. Українці будуть нобелівськими лауреатами миру, тому що ми несемо у світ політичне лідерство та правду, тому що боремось за неї, вмираємо за неї та вбиваємо за неї", – додав політолог.

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На його думку, Україна може отримати Нобелівську премію миру, "як країна і держава, яка кристалізувалася".

"А Путін буде забутий, тому що це просто примітивний автократичний покидьок, який намагався здобути якісь результати на наших тілах, костях й на нашій крові. Цього всього не вийде, позаяк ми виживаємо, ми перемагаємо, ми боремося", – вказав оглядач.

Він переконаний, що Путін святкуватиме свій день народження "у бункері з трьома своїми олігархами".

"Навіть Кабаєва полетить до Швейцарії, щоб його не бачити. Я думаю, що це буде найгірший день народження в його житті, і спонсорами цього дня будуть ЗСУ", – резюмував Давидюк.

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