Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, на адресу російського диктатора лунає все більше критики.

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Що відбувається серед російських еліт

Зокрема, окремі представники російської еліти відверто висловлюють невдоволення діями Кремля.

Сьогодні ми спостерігаємо конфлікт між елітами в Росії. Багато таких людей, як Пєсков, Лавров, чи пропагандисти замислилися над тим, що їм робити після Путіна. Вони не знають, на кого будуть працювати, й шукають нового господаря,

– зазначив Шейтельман.

За його словами, представники еліт дуже розгублені, адже вони бачать, як стрімко слабшає вплив Путіна на процеси в Росії.

"Всім зрозуміло, що впливовість диктатора поступово розчиняється. Ще кілька поразок в Україні – і Путін зникне з російської влади", – наголосив політтехнолог.

"Путін вже не має свободи вибору"

Протягом останніх кількох тижнів Путін вже не керує певними процесами у Росії. На думку Шейтельмана, очільник Кремля ухвалив рішення про "часткову" мобілізацію та про проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України не з власної волі.

Він не хотів цього. Однак не міг вчинити інакше під впливом якихось сил – Кадирова, Прігожина чи ще когось. Путін вже не має свободи вибору,

– зазначив політтехнолог.

"Путін залежить від Кадирова"

Шейтельман розповів, що 5 жовтня – День народження глави Чечні Рамзана Кадирова. У якості подарунка Путін присвоїв йому військове звання генерал-полковника.

"Прикметно, що попереднє військове звання Путін присвоїв Кадирову також під час війни. Тобто за останні кілька місяців главу Чечні двічі підвищили у військовому званні", – зауважив політтехнолог.

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За його словами, раніше такі кроки не були характерні для очільника Кремля.

Це свідчить про те, що Путін зараз залежить від Кадирова і перебуває в його руках. Причому ситуація за час війни настільки змінилася, що сьогодні саме Путін залежить від глави Чечні, а не навпаки,

– сказав Шейтельман.

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