Про це 24 каналу розповів російський журналіст, шеф-редактор видання Insider Тимур Олевський. Раніше повідомлялось про те, що Путін хоче демонстративно підірвати ядерну зброю на кордонах України.

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Путіна і Кадирова припинили боятись

Олевський зазначив, що для Путіна нині найстрашніше те, що люди припинили боятись його особисто. Українці бояться ядерного удару, ті, хто живуть недалеко від кордонів з Україною – радіації. Однак сам Путін не страшний. Він підла людина, яка здатна вбити, отруїти, розпочати війну, застосувати ядерну зброю, але він не зло формату "диявола". Тобто, він не хитрий і непереможний, з яким неможливо боротись.

Те ж саме може відбутись і з Кадировим. Уявіть, який це буде "удар" для людини, яка вибудувала такий образ – спочатку Аллах, потім Кадиров, потім решта. Згодом виявляється, що ця людина може помилятись або просто бути смішною,

– зауважив російський журналіст.

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Так ламається влада

Шеф-редактор видання Insider продовжив, що так ламається влада. Навіть влада узурпатора тримається на людях, які бояться і проєктують цю владу. Коли люди починають розуміти, що ти не сильний, а смішний, то суспільний договір ламається навіть у диктатурі й тиранії.

"Їм дуже важко сказати слова "Україна перемогла, бо Україна молодець і в неї сильна армія, яка воює за свою країну". Важко, бо якщо вони скажуть, що для України війна вітчизняна священна, то одразу стане зрозуміло, хто ж такі росіяни", – наголосив він.

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