Така ситуація не є випадковою, адже впізнавані й популярні люди потім можуть очолити бунти проти Кремля. Про це в стрімі 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Кадирівці – запобіжник від бунтів

Фахівець переконаний, що саме для уникнення локальних бунтів окупаційний глава Чечні Рамзан Кадиров регулярно відправляє свою особисту армію в загороджувальні загони. Вони не випускають російських військових.

Тобто, хто намагається втекти, їх просто розстрілюють на місці. Потім ж видають, що він "героїчно загинув у БТР, вбиваючи 500 тисяч польських нацистів". Хоча насправді був застрелений кадирівцями,

– пояснює Іван Ступак.

Тому для уникнення бунтів Росія формує загороджувальні загони, а солдатам у першій лінії можуть дати трохи більше грошей, аби вони мовчки йшли на м'ясо.

"Аби вони не могли розвернути зброю в інший бік. Поки я не бачу перспектив, щоб росіяни повернули зброю проти своїх командувачів. "Дружній" вогонь – це в них є, перестрілки між собою за якісь сфери впливу, але вони здебільшого між кадирівцями та вагнерівцями", – підкреслив експерт.

Іван Ступак про війну та мобілізацію в Росії – дивіться відео

Російським військовим заборонено бути популярними

Фахівець зауважив, що "колективний Путін" робить все для того, щоб у військових не було жодного лідера. Мовляв, за увесь час не було жодного командувача військами, який би чимось запам'ятався.

Минуло 7 місяців. Ви когось пам'ятаєте з російського командування? Якогось командувача? Крім того "сирійського м'ясника" (Алєксандр Дворніков – 24 канал), впринципі більше нікого,

– відзначив Іван Ступак.

Він підкреслив, що ніхто з військових навіть не дає ніяке інтерв'ю. Коментувати бодай щось про війну можна лише Ігарю Конашенкову та Сєргєю Шойгу. Та й то останнього знімають ледь не зі спини, а потім просто накладають звук з його коментарями.

Абсолютно протилежна ситуація в Україні