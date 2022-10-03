Щоправда, самому обіймати цю посаду не хоче жоден з них – лише контролювати її разом з грошовими потоками. Про це в стрімі 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Кадиров пожертував на війну синів

Співрозмовник переконаний, що Рамзан Кадиров публічно розкритикував командування армії, оскільки хоче бути "корисним" для Владіміра Путіна. Натомість у президента до глави Чечні є певні "батьківські відчуття".

Експерт також відзначає, що аби бути корисним, окупаційний лідер Чечні провів у регіоні військову мобілізацію ще задовго до того, як таку оголосили в Росії.

На підтвердження своєї "корисності" він заявив, що відправить трьох синів на війну. Їм 14, 15 і 16 років. Ми знаємо, що вони підуть у загороджувальний загін і будуть вбивати росіян. Як батько, він ж теж вихвалявся, що свого першого росіянина вбив у 16 років,

– зазначив Іван Ступак.

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Кадиров мітить на важливу посаду

Фахівець переконаний, що такі процеси в Росії свідчать про те, що Рамзан Кадиров вважає, буцімто він сильніший, ніж міністр оборони Сєргєй Шойгу.

Він сильніший за багатьох міністрів. Він – просто керівник одного з регіонів, в якого є своя армія, своя поліція. У всій Росії є ротація правоохоронних органів, коли силовиків ротують по різних регіонах. Але в Чечні цього не відбувається. Зверніть увагу – вони всі присягають на вірність Путіну та Кадирову,

– відзначає ексспівробітник СБУ.

Зараз Рамзан Кадиров відчув свою силу, тож він не проти "збити" Шойгу та пролобіювати на посаду міністра оборони іншу людину. Сам він навряд захоче це крісло, але в нього є людина для цього – Адам Делімханов.

Хто такий Адам Делімханов

Це зрадник чеченського народу. Під час першої російсько-чеченської війни він був особистим водієм Салмана Радуєва – одного з польових командирів чеченських повстанців.



Втім, вже під час другої війни за Чечню він, як і Ахмат Кадиров, перейшов на бік путінських військ, зрадивши чеченців, які боролися за власну незалежність.



Нині він є депутатом Держдуми Росії від путінської партії "Єдіная Расія". Рамзан Кадиров раніше заявляв, що саме Адам Делімханов може стати його наступником на посту окупаційного глави Чечні.

На думку експерта, саме з Адамом Делімхановим Рамзан Кадиров і може розділити владу. Тобто, один з них буде главою Міноборони, а інший – Чечні. Таким чином вони отримають ще більше впливу.

Ще один соратник Кадирова

Делімханов – не єдиний союзник Кадирова в атаках на Шойгу. До цього також підключився й Євгеній Прігожин – лідер ПВК "Вагнера", відомий як "кухар Путіна".

Він користується впливом у Кремлі, має довіру в Путіна. Не так сильно, як би він цього хотів, але ми бачимо, як йому довіряють. У нього велика заруба з міністром оборони Шойгу,

– заявив ексспівробітник СБУ.

За його словами, Прігожин раніше постачав продукти харчування в Міноборони. Прострочені російські сухпайки – це саме його робота. Путін натомість намагається тримати паритет, щоб ніхто не отримав занадто великий шматок пирога.

"У Прігожина є бажання збити Шойгу, пролобіювати когось іншого. Звичайно ж, він сам не піде на міністра оборони. Пролобіює когось іншого, і в нього питання – про гроші", – пояснив Іван Ступак.

ВІн відзначив, що сам Євгеній Прігожин не може стати міністром оборони через своє кримінальне минуло. Мовляв, цього російські генерали вже не потерплять. Відтак, у питанні протистояння Сєргєю Шойгу він з Кадировим мають спільний інтерес.