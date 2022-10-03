Правда, самому занимать этот пост не хочет ни один из них – только контролировать его вместе с денежными потоками. Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Кадыров пожертвовал на войну сыновей

Собеседник убежден, что Рамзан Кадыров публично подверг критике командование армии, поскольку хочет быть "полезным" для Владимира Путина. В то же время у президента к главе Чечни есть определенные "родительские чувства".

Эксперт также отмечает: чтобы быть полезным, оккупационный лидер Чечни провел в регионе военную мобилизацию еще задолго до того, как такую объявили в России.

В подтверждение своей "полезности" он заявил, что отправит троих сыновей на войну. Им 14, 15 и 16 лет. Мы знаем, что они уйдут в заградительный отряд и будут убивать россиян. Как отец, он тоже хвастался, что своего первого россиянина убил в 16 лет,

– отметил Иван Ступак.

Иван Ступак о ядерном оружии и процессах в России: смотрите видео

Кадыров метит на важный пост

Специалист убежден, что такие процессы в России свидетельствуют о том, что Рамзан Кадыров считает, что он сильнее, чем министр обороны Сергей Шойгу.

Он сильнее многих министров. Он – просто руководитель одного из регионов, у которого есть своя армия, своя полиция. Во всей России есть ротация правоохранительных органов, когда силовиков ротируют по разным регионам. Но в Чечне этого не происходит. Обратите внимание – все они присягают на верность Путину и Кадырову,

– отмечает экссотрудник СБУ.

Сейчас Рамзан Кадыров почувствовал свою силу, поэтому он не прочь "сбить" Шойгу и пролоббировать на должность министра обороны другого человека. Сам он вряд ли захочет это кресло, но у него есть человек для этого – Адам Делимханов.

Кто такой Адам Делимханов

Это предатель чеченского народа. Во время первой русско-чеченской войны он был личным водителем Салмана Радуева – одного из полевых командиров чеченских повстанцев.



Впрочем, уже во время второй войны за Чечню он, как и Ахмат Кадыров, перешел на сторону путинских войск, предав чеченцев, сражавшихся за собственную независимость.



В настоящее время он является депутатом Госдумы России от путинской партии "Единая Россия". Рамзан Кадыров ранее заявлял, что именно Адам Делимханов может стать его преемником на посту оккупационного главы Чечни.

По мнению эксперта, именно с Адамом Делимхановым Рамзан Кадыров может разделить власть. То есть, один из них будет главой Минобороны, а другой – Чечне. Таким образом они получат еще большее влияние.

Еще один соратник Кадырова

Делимханов – не единственный союзник Кадырова в атаках на Шойгу. К этому также подключился и Евгений Пригожин – лидер ППК "Вагнера", известный как "повар Путина".

Он пользуется влиянием в Кремле, имеет доверие у Путина. Не так сильно, как бы он хотел этого, но мы видим, как ему доверяют. У него большая заруба с министром обороны Шойгу,

– заявил экс-сотрудник СБУ.

По его словам, Пригожин ранее поставлял продукты питания в Минобороны. Просроченные российские сухпайки – это именно его работа. Путин же пытается держать паритет, чтобы никто не получил слишком большой кусок пирога.

"У Пригожина есть желание сбить Шойгу, пролоббировать кого-то другого. Конечно же, он сам не пойдет на министра обороны. Пролоббирует кого-то другого, и у него вопрос – о деньгах", – объяснил Иван Ступак.

Он отметил, что сам Евгений Пригожин не может стать министром обороны из-за своего уголовного прошлого. Мол, этого русские генералы уже не пострадают. Следовательно, в вопросе противостояния Сергею Шойгу у него с Кадыровым есть общий интерес.