Такое мнение 24 каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, в адрес российского диктатора раздается все больше критики.
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Что происходит среди российских элит
В частности, некоторые представители российской элиты откровенно выражают недовольство действиями Кремля.
Сегодня мы наблюдаем конфликт между элитами в России. Много таких людей, как Песков, Лавров или пропагандисты задумались над тем, что им делать после Путина. Они не знают, на кого будут работать, и ищут нового хозяина,
– отметил Шейтельман.
По его словам, представители элит очень растеряны, ведь они видят, как стремительно слабеет влияние Путина на процессы в России.
"Всем понятно, что влиятельность диктатора постепенно растворяется. Еще несколько поражений в Украине – и Путин исчезнет из российской власти", – подчеркнул политтехнолог.
"У Путина уже нет свободы выбора"
В последние несколько недель Путин уже не руководит определенными процессами в России. По мнению Шейтельмана, глава Кремля принял решение о "частичной" мобилизации и о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины не по своей воле.
Он не желал этого. Однако не мог поступить иначе под влиянием каких-то сил – Кадырова, Пригожина или еще кого-то. Путин уже не имеет свободы выбора,
– отметил политтехнолог.
"Путин зависит от Кадырова"
Шейтельман рассказал, что 5 октября – День рождения главы Чечни Рамзана Кадырова. В качестве подарка Путин присвоил ему воинское звание генерал-полковника.
"Примечательно, что предыдущее воинское звание Путин присвоил Кадырову также во время войны. То есть за последние несколько месяцев главу Чечни дважды повысили в воинском звании", – заметил политтехнолог.
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По его словам, ранее подобные шаги не были характерны для главы Кремля.
Это говорит о том, что Путин сейчас зависит от Кадырова и находится в его руках. Причем ситуация за время войны настолько изменилась, что сегодня именно Путин зависит от главы Чечни, а не наоборот,
– сказал Шейтельман.
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Конфликты в российской власти: коротко
- Рамзан Кадыров публично подверг критике руководство России после разгрома российских войск в Лимане. Он вместе с "поваром Путина" Евгением Пригожиным метит на место министра обороны Сергея Шойгу.
- По данным аналитиков из Института изучения войны (ISW), заявления Кадырова и Пригожина оказали значительное влияние на российское информационное пространство и подорвали авторитет Путина.
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что высшее руководство в России начинает ссориться между собой. Теперь те, кто был "за" нападение на Украину, когда "запахло жареным", пытаются найти козла отпущения.