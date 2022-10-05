Такое мнение 24 каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, в адрес российского диктатора раздается все больше критики.

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Что происходит среди российских элит

В частности, некоторые представители российской элиты откровенно выражают недовольство действиями Кремля.

Сегодня мы наблюдаем конфликт между элитами в России. Много таких людей, как Песков, Лавров или пропагандисты задумались над тем, что им делать после Путина. Они не знают, на кого будут работать, и ищут нового хозяина,

– отметил Шейтельман.

По его словам, представители элит очень растеряны, ведь они видят, как стремительно слабеет влияние Путина на процессы в России.

"Всем понятно, что влиятельность диктатора постепенно растворяется. Еще несколько поражений в Украине – и Путин исчезнет из российской власти", – подчеркнул политтехнолог.

"У Путина уже нет свободы выбора"

В последние несколько недель Путин уже не руководит определенными процессами в России. По мнению Шейтельмана, глава Кремля принял решение о "частичной" мобилизации и о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины не по своей воле.

Он не желал этого. Однако не мог поступить иначе под влиянием каких-то сил – Кадырова, Пригожина или еще кого-то. Путин уже не имеет свободы выбора,

– отметил политтехнолог.

"Путин зависит от Кадырова"

Шейтельман рассказал, что 5 октября – День рождения главы Чечни Рамзана Кадырова. В качестве подарка Путин присвоил ему воинское звание генерал-полковника.

"Примечательно, что предыдущее воинское звание Путин присвоил Кадырову также во время войны. То есть за последние несколько месяцев главу Чечни дважды повысили в воинском звании", – заметил политтехнолог.

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По его словам, ранее подобные шаги не были характерны для главы Кремля.

Это говорит о том, что Путин сейчас зависит от Кадырова и находится в его руках. Причем ситуация за время войны настолько изменилась, что сегодня именно Путин зависит от главы Чечни, а не наоборот,

– сказал Шейтельман.

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