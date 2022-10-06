Вже 8 місяць триває повномасштабне вторгнення, а російська армія зазнає колосальних втрат та невдач. Схоже, як казав радник ОП Михайло Подоляк, павуки в закритій банці почали шукати винного і хтось точно не виживе.

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Чи зроблять Шойгу цапом-відбувайлом за провали Кремля

5 жовтня Путін підписав указ, який відкладає термін мобілізації для студентів денної та заочної форми навчання. Згодом він прокоментував це рішення і разом з тим розкритикував Міноборони.

Міністерство оборони не внесло своєчасних змін до законодавчої бази в списку тих, хто не підлягає мобілізації, необхідно внести корективи,

– сказав з підтекстом президент Росії.

Критика міністерства є прихованою критикою самого міністра Сергєя Шойгу. Голова комітету Держдуми Росії з питань оборони Андрєй Картаполов теж вирішив висловити свою думку стосовно Міноборони. В одному з ефірів державного телебачення він сказав, що всім вже давно очевидно, що цей держорган бреше і він повинен зупинитися.

Як пишуть в ISW, це може свідчити про те, що незабаром Шойгу "знесуть" і зроблять винуватцем у всіх бідах. Скоріш за все, Путін буде затягувати з вироком для міністра стільки, скільки зможе.

Це дуже вигідно президенту Росії. Звинувачуючи у провалах Шойгу, Путін може нарощувати підтримку серед інших фракцій.

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Путін намагається втримати владу за будь-яку ціну

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що на адресу диктатора приходить все більше критики та звинувачень. Російські еліти починають відверто висловлювати своє невдоволення діями Кремля.

Політтехнолог заявив, що ще кілька масштабних поразок в Україні й Путін втратить владу. За його словами, президент Росії вже не має права вибору.

На додачу, Путін став дуже залежним від силовиків. Зокрема від Кадирова, якому він "подарував на день народження" звання генерал-полковника.

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