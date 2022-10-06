Уже 8 месяц продолжается полномасштабное вторжение, а российская армия терпит колоссальные потери и неудачи. Похоже, как говорил советник ОП Михаил Подоляк , пауки в закрытой банке начали искать виновного и кто-то точно не выживет.

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Сделают ли Шойгу козлом отпущения за провалы Кремля

5 октября Путин подписал указ, откладывающий срок мобилизации для студентов дневной и заочной формы обучения. Впоследствии он прокомментировал это решение и вместе с тем подверг критике Минобороны.

Министерство обороны не внесло своевременных изменений в законодательную базу в списке тех, кто не подлежит мобилизации, необходимо внести коррективы,

– сказал с подтекстом президент России.

Критика министерства является скрытой критикой самого министра Сергея Шойгу. Председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов тоже решил высказать свое мнение относительно Минобороны. В одном из эфиров государственного телевидения он сказал, что всем уже давно очевидно, что этот госорган лжет и должен остановиться.

Как пишут в ISW, это может свидетельствовать о том, что вскоре Шойгу "снесут" и сделают виновником во всех бедах. Скорее всего Путин будет затягивать с приговором для министра столько, сколько сможет.

Это очень выгодно президенту России. Обвиняя в провалах Шойгу, Путин может наращивать поддержку среди других фракций.

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Путин пытается удержать власть любой ценой

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что в адрес диктатора приходит все больше критики и обвинений. Российские элиты начинают откровенно выражать свое недовольство действиями Кремля.

Политтехнолог заявил, что еще несколько масштабных поражений в Украине и Путин потеряет власть. По его словам, у президента России уже нет права выбора.

Вдобавок, Путин стал очень зависим от силовиков. В частности, от Кадырова, которому он "подарил на день рождения" звание генерал-полковника.

Заметьте – Шойгу публично подставил Путина и рассказал о мобилизации: смотрите видео