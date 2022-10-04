Обучение мобилизованных россиян продолжается на 80 полигонах и в 6 учебных центрах. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишут росСМИ.
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В России снова врут
По словам Шойгу, более 200 тысяч человек уже прибыли в ВС России в рамках частичной мобилизации. Министр отметил, мобилизованных направят в зону спецоперации вместе с задействованными там подразделениями.
Также Шойгу заявил, что нынешние срочники после демобилизации "поедут домой", а набранные в осенний призыв будут направлены в подразделения, не задействованные в "спецоперации". Что ж, это в очередной раз подтверждает, что в России не умеют врать. Потому что даже сами захватчики рассказывают в Украине, что "случайно" оказались на войне и якобы не знали, куда их отправляют.
Напомним, что ранее Шойгу сообщал, что в армию призовут 300 тысяч резервистов. Однако указ Владимира Путина не регламентирует количество мобилизованных.
Седьмой пункт этого указа засекречен. СМИ писали, что в нем, вероятно, говорится о призыве мобилизовать до миллиона человек.
Также источники отмечали, что в России планируют призвать 1,2 миллиона человек. Однако эту информацию, конечно же, в Кремле называют "фейковой".
Мобилизация в России: что известно
- 21 сентября диктатор Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.
- Многих в соответствующем указе заинтриговал 7 секретный пункт. Дмитрий Песков заявил, что он касается количества мобилизованных.
- Впоследствии стало известно, что Москва хочет мобилизовать до миллиона человек.
- Политолог Александр Антонюк рассказывал 24 каналу, что большинство россиян, которые покинули территорию России, боятся участвовать в войне, но несмотря на это они остаются "сторонниками "Z" и "V-кампании".