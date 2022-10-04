Навчання мобілізованих росіян триває на 80 полігонах та у 6 навчальних центрах. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, пишуть росЗМІ.

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У Росії знову брешуть

За словами Шойгу, понад 200 тисяч осіб уже прибули до ЗС Росії у рамках часткової мобілізації. Міністр зазначив, що мобілізованих направлять до зони спецоперації разом із задіяними там підрозділами.

Також Шойгу заявив, що нинішні строковики після демобілізації "поїдуть додому", а набрані в осінній призов "будуть направлені до підрозділів, не задіяних у "спецоперації". Що ж, це вкотре підтверджує, що у Росії не вміють брехати. Бо навіть самі загарбники розповідають в Україні, що "випадково" опинились на війні і буцімто не знали, куди їх відправляють.

Нагадаємо, раніше Шойгу повідомляв, що до армії призвуть 300 тисяч резервістів. Однак, указ Владіміра Путіна не регламентує кількість мобілізованих.

Сьомий пункт цього указу засекречений. ЗМІ писали, що у ньому, ймовірно, мовиться про заклик мобілізувати до мільйона осіб.

Також джерела наголошували, що у Росії планують призвати 1,2 мільйона людей. Втім, цю інформацію, звичайно ж, у Кремлі називають "фейковою".

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