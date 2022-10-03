Про це оголосив Нобелівський комітет 3 жовтня. Сванте Паабо – перший лауреат Нобелівської премії 2022 року.

Зверніть увагу Стартує Нобелівський тиждень: серед номінантів може бути і Зеленський

Що відомо про Саванте Саабо

Сванте Паабо – 67-річний шведський палеогенетик та біолог. Нобелівський комітет присудив йому премію "за його відкриття щодо геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини".

Цікаво, що батько науковця так само є лауреатом Нобелівської премії з фізіології та медицини, щоправда, ще 40 років тому – Суне Бергстрем, батько Сванте Паабо, разом з Бенгтом Самуельсоном та Джоном Вейном отимав премію "за відкриття, що стосуються простагландинів і близьких до них біологічно активних речовин".

Нобелівський тиждень: головне

Сьогодні Нобелівський комітет оголосив першу з 6 премій. Наступні 5 оголосять у такому порядку:

Фізика – 4 жовтня об 11:45;

Хімія – 5 жовтня об 11:45;

Література – ​​6 жовтня о 13:00;

Премія миру – 7 жовтня об 11:00;

Економіка – 10 жовтня об 11:45.

Цього року Україна може офіційно отримати першого Нобелівського лауреата. Річ у тім, що за прогнозами букмекерів, головним претендентом на премію миру є Володимир Зеленський. Ще одним фаворитом є видання The Kyiv Independent. Загалом на премію миру висунули 343 кандидатів, з яких 251 особа та 92 організації.