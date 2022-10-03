І хоча імена номінантів заборонено розкривати, букмекери кажуть, що президента України не залишать без нагороди.

Важливо "Ваша боротьба – це наша боротьба": до Львова завітали лауреатки Нобелівської премії миру

Зеленський може отримати Нобелівську премію

На тлі повномасштабної агресії Росії проти України президента Зеленського та весь український народ запропонували висунути на премію миру. У березні європейські політики звернулися до Нобелівського комітету з проханням продовжити термін реєстрації, який минув 31 січня, щоб внести нових кандидатів.

Хоча за статутом премії імена номінантів офіційно не оголошують, букмекери приймають ставки на найімовірніших її претендентів. Лідируючі позиції в списках букмекерів займають:

Володимир Зеленський,

видання The Kyiv Independent.

Що про це кажуть в ОП

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, нагородження означатиме, що Зеленський "взяв на себе повну відповідальність у найнебезпечніший момент".

Це також буде премія для українського народу, який сьогодні платить високу ціну за право жити без війни,

– заявив Подоляк.

Що відомо про інших кандидатів Нобелівської премії миру

Що відомо про інших кандидатів Нобелівської премії миру

Нобелівський комітет повідомляє, що у 2022 році на премію висунуто 343 кандидати, з них 251 особа та 92 організації. Серед ймовірних кандидатів:

опозиціонери правлячих режимів Росії та Білорусі – Олексій Навальний та Світлана Тихановська;

Міжнародний суд ООН у Гаазі;

борець із релігійним екстремізмом Харш Мандер;

активіст руху за припинення репресій щодо уйгурського населення Китаю Ільхам Тохті, лідери продемократичного руху в Гонконгу Агнес Чоу Тінг і Натан Лоу Квун-чунг;

група аналізу даних щодо порушення прав людини (HRDAG) та Центр прикладних ненасильницьких дій та стратегій (CANVAS).

Що відомо про дати вручення Нобелівської премії

Лауреатів Нобелівської премії традиційно оголошують на початку жовтня. Цього року імена переможців у 6 категоріях стануть відомими:

Фізіологія чи медицина – 3 жовтня об 11:30 за Центральноєвропейським часом;

Фізика – 4 жовтня об 11:45;

Хімія – 5 жовтня об 11:45;

Література – ​​6 жовтня о 13:00;

Премія миру – 7 жовтня об 11:00;

Економіка – 10 жовтня об 11:45.

Після дворічної перерви через пандемію коронавірусу вручення нагород відбудеться 10 грудня у столиці Швеції. Нобелівський фонд запросить лауреатів 2022, 2021 та 2020 років. Планується офіційна церемонія у Стокгольмському концертному залі та банкет у міській ратуші. Переможець у кожній номінації отримає Нобелівську медаль та диплом, а також грошову винагороду.

Цікаво! Премію миру вручають окремо у Норвегії. Голова Норвезького Нобелівського комітету нагороджує лауреата у ратуші Осло.

Зауважимо, що раніше головний редактор російської "Нової газети" Дмитро Муратов продав свою нобелівську медаль премії миру за 103,5 мільйона доларів. Муратов сказав, що виручені кошти будуть спрямовані до ЮНІСЕФ, щоб допомогти українським дітям-біженцям.

Варте вашої уваги – Як письменниця з українським корінням стала лауреаткою Нобелівської премії: дивіться відео