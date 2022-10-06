Попри спроби окупантів втриматися на українській землі, воїни України успішно женуть їх з наших населених пунктів. Про це розповідає 24 канал з посиланням на власні джерела в Луганській ОВА.

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Досягнення Збройних сил на Луганщині за добу

Стало відомо, що захисники України завдали багато ударів по окупантам. Зокрема, авіація Сил оборони України завдала понад п’ятнадцять ударів по ворогу. Разом з Ракетними військами і артилерією за минулу добу вони уразили:

12 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога,

14 районів зосередження живої сили,

склад боєприпасів,

2 пункти управління,

4 зенітних ракетних комплексів противника,

збили 9 ворожих БпЛА.

Ворог завдавав ударів у відповідь. Так, по позиціях наших бійців ворог завдав 14 артилерійських та мінометних обстрілів та наніс один авіаудар.

Як повідомили в Луганській ОВА, також за добу українські воїни відбили атаки росіян в районах декількох населених пунктів. Мовиться про:

Виїмку,

Соледар,

Одрадівку,

Бахмутське,

Бахмут,

Красногорівку,

Майорськ,

Новомихайлівку.

Зверніть увагу! До офіційної інформації Генштабу ЗСУ в ОВА не повідомляють, які саме 6 населених пунктів звільнили.

Чи можливий зараз масштабний контрнаступ ЗСУ на Луганщині

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що наші військові можуть повторити успіх на Луганщині, якого досягли на Харківському напрямку. Адже їхні дії дуже схожі між собою з тактико-стратегічного огляду. Так, зараз на Луганщині схожі:

система логістики,

розміщення військ,

відсутність повноцінної лінії оборони окупантів.

Однак військово-політичний оглядач підкреслив, що для такого масштабного контрнаступу потрібно створити належні умови, щоб почалося каскадне руйнування оборони російських військ. Так, мовиться про зниження ефективності системи управління передовими підрозділами окупаційних військ та зниження ефективності їхнього постачання.

Коли будуть відповідні умови, ми зможемо спостерігати досить масштабні, активні та інтенсивні дії ЗСУ на Луганщині,

– підкреслив Олександр Коваленко.

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Ситуація на Луганщині: останні новини

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ вже майже наблизилися до північно-західної межі Луганської області. Це вкотре доводить, що українські військові малими та впевненими кроками вибивають ворога з України.

Зазначимо, що в ОВА також часто надходять листи від українців з Луганська, які зараз перебувають під окупацією, із проханням звільнення міста від ворогів. За його словами, мешканці тимчасово окупованих міст на Луганщині не можуть дочекатися, коли нарешті наші військові виб'ють ворога.

Як переконані в Інституті з вивчення війни, поразка російського війська навколо Лимана свідчить про те, що Луганщина Путіну не особливо потрібна. Він прагне утримати Південь. Так, окупанти займаються розбудовою фортифікаційних споруд на Запоріжжі та Херсонщині, щоб ускладнити просування наших військових.

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