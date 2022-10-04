Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай. Своїми словами він вкотре довів, що українські військові малими та впевненими кроками вибивають ворога зі своєї землі під час контрнаступу.

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ЗСУ продовжують гнати окупантів геть

ЗСУ вже наблизилися майже впритул до північно-західної адмінмежі Луганщини,

– наголосив він.

До цього інфоприводу він підвів, згадуючи про мобілізацію у псевдореспубліці. За словами Сергія Гайдая, там влаштували вже справжнісіньке полювання на придатних до служби. Чоловіків тепер шукають за допомогою дронів. Тож дуже високі шанси, що втекти від фронту не вдаться.

Але і це ще не все. Поженуть на війну також студентів денної форми навчання. Якщо вони сподівалися на те, що вступ відтермінує службу, то дуже помилилися. Гайдай підкреслив, що "родіна рєшила іначє". Ми ж чудово розуміємо, що відповідний рух свідчить про те, що росіянам катастрофічно бракує гарматного м'яса.

Мешканці Луганська чекають на звільнення

Під час ефіру Сергій Гайдай також розповів, що мешканці тимчасово окупованих міст області очікують на звільнення. Він зазначив, що досі отримує в месенджерах повідомлення від тих, хто мешкає у Луганську.

Вони пояснюють, що у них ситуація така. Їм нікуди їхати, хтось з батьків прикований до ліжка. Але вони пишуть: "Приїжджайте, будь ласка, ми чекаємо". Причому деякі з них пишуть українською мовою,

– зазначив Гайдай.

Особливий акцент глава ОВА зробив на останньому. Він нагадав, що окупанти, яким вдалося увійти в населені пункти без бою, почали вивішувати білборди. Містян обурювали написи на них: "Не бійтеся розмовляти російською мовою". За словами Гайдая, усі мешканці відкрито спілкувалися як українською, так і російською мовами. Тож відірваність загарбників від реальності лиш посилювала спротив.

Наостанок зауважимо, що зима для мешканців тимчасово окупованих територій Луганщини буде складною. Хоч ворог і обіцяв за тиждень полагодити централізоване газопостачання, цього окупанти не зробили. І це, зауважив Гайдай, минуло вже три місяці.

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