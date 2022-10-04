Після виходу з Лиману окупанти так і залишилися на трасі. Стоять вони там щонайменше 3 доби й бідкаються, що їх кинули.

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У мобілізованих величезні втрати

Військові з так званої "ЛНР" розповіли, що їм наказали рухатися з Дробишевого у Лиман. Однак, коли вони зайшли у Лиман, то там вже нікого не залишилося, а в самих "мобіків" не було боєприпасів.

Російські військові на той час вже вийшли з міста, а своїх поранених "товаріщів" залишили вмирати на вулиці. Отож мешканці Луганщини вирішили забрати їх з собою.

"Мобіки" бідкаються на російське військове керівництво: відео

Тепер мобілізовані стоять на трасі біля Щастя і бідкаються, що їх "злили" та кинули. Окупанти ниють, що вся артилерія вийшла з Лиману, а вони залишилися самі й "пережили пекло". Тепер з цілого так званого 222-го мотострілецького батальйону залишилося 193 людини й кілька одиниць техніки, й то переважно звичайні "КамАЗи".

Наше керівництво не вважає за потрібне забезпечити нас водою, теплими речами, спальними мішками та іншим. Постійно погрожують притягненням до кримінальної відповідальності. Зброю ми здали,

– розповіли "мобіки".

Виживають вони на тому, що принесуть місцеві мешканці. Бідкаються, що російське керівництво вже кілька місяців не виплачує їм гроші.

Де розташоване Дробишиве, звідки йшли "мобіки" / Карта Deep State Map

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ЗСУ звільнили Лиман: коротко

ЗСУ 30 вересня оточили окупантів у Лимані, перед тим звільнивши багато сусідніх населених пунктів.

Наступного дня наші військові зайшли у місто, а ще через день президент Володимир Зеленський повідомив, що Лиман вже деокупований.

3 вересня населений пункт повністю зачистили від окупантів.

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