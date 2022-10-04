Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону. Так, Лиманська операція дозволила ЗСУ вийти одразу на декілька напрямків.

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Які шляхи відкриває Лиманська операція

Лиманська операція дозволила вийти на напрямок Рубіжне, Сватове, Кремінна, Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Зрозуміло, що ми не будемо відкривати ворогу напрямок, можливо не туди піде рух,

– розповів Череватий.

Він зазначив, що у наших військових за наявних резервів є можливість піти цими напрямками. Втім, це для ворога має бути сюрпризом.

"Наразі штаби працюють і, можливо, це будуть інші напрямки", – підкреслив Череватий.

Як звільнення Лимана вплинуло на окупантів

Речник Нацгвардії Руслан Музичук заявляв, що звільнення Лиману дає змогу здійснювати вогневий контроль над шляхами на цьому напрямку. Зокрема, це стосується спроб наступу ворога на Слов’янськ.

Також після деокупації Лимана відрізані деякі шляхи постачання і порушена логістика російських загарбників. Це зменшило наступальний потенціал ворога на цій ділянці фронту.

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