Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. Так, Лиманская операция позволила ВСУ выйти сразу на несколько направлений.

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Какие пути открывает Лиманская операция

Лиманская операция позволила выйти на направление Рубежное, Сватово, Кременная, Лисичанск и Северодонецк. Понятно, что мы не будем открывать врагу направление, возможно, не туда пойдет движение,

– рассказал Череватый.

Он отметил, что у наших военных при имеющихся резервах есть возможность пойти по этим направлениям. Впрочем, это для врага должно быть сюрпризом.

"Сейчас штабы работают и, возможно, это будут другие направления", – подчеркнул Череватый.

Как освобождение Лимана повлияло на оккупантов

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук заявлял, что освобождение Лимана позволяет осуществлять огневой контроль над путями в этом направлении. В частности, это касается попыток наступления врага на Славянск.

Также после деоккупации Лимана отрезаны некоторые пути снабжения и нарушена логистика российских захватчиков. Это снизило наступательный потенциал врага на этом участке фронта.

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