Про це повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук. За його словами, звільнення Лиману дає змогу здійснювати вогневий контроль над шляхами на цьому напрямку, які, зокрема, ворог використовував для спроби наступу на Слов’янськ.

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Як звільнення Лимана вплинуло на логістику окупантів

Як розповів Музичук, відрізані й деякі шляхи постачання і порушена логістика. Це зменшило наступальний потенціал ворога на цій ділянці фронту.

Нині у звільненому Лимані гвардійці залучені до проведення стабілізаційних дій та контрдиверсійних заходів. Спільно з правоохоронцями вони перевіряють інформацію про можливе місце розташування залишків окупаційних військ.

Також там вже працює поліція, вживаються заходи для відновлення безпеки. Виявлення колаборантів, розмінування та документування злочинів – це ті дії, які проводяться разом з укріпленням лінії оборони.

Звільнення Лимана: все, що відомо

30 вересня українські військові оточили російських окупантів у Лимані. Вже 1 жовтня наші захисники показали відео, як підіймають український прапор у місті.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Лиман звільнили з окупації. А 2 жовтня місто повністю зачистили від росіян.

Як кажуть американські аналітики, у Лимані перебували недоукомплектовані підрозділи як Західного, так і Центрального військових округів Росії. Також там були добровільно мобілізовані резервісти.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що сталося з російським угрупованням, яке було оточене в районі Лиману.

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