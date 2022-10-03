Об этом сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук. По его словам, освобождение Лимана позволяет осуществлять огневой контроль над путями на этом направлении, которые, в частности, враг использовал для попытки наступления на Славянск.

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Как освобождение Лимана повлияло на логистику оккупантов

Как рассказал Музычук, отрезаны некоторые пути снабжения и нарушена логистика. Это снизило наступательный потенциал врага на этом участке фронта.

В настоящее время в освобожденном Лимане гвардейцы привлечены к проведению стабилизационных действий и контрдиверсионных мероприятий. Совместно с правоохранителями они проверяют информацию о возможном местонахождении остатков оккупационных войск.

Также там уже работает полиция, принимаются меры по восстановлению безопасности. Выявление коллаборантов, разминирование и документирование преступлений – это те действия, которые производятся вместе с укреплением линии обороны.

Освобождение Лимана: все, что известно

30 сентября украинские военные окружили российских оккупантов в Лимане. Уже 1 октября наши защитники показали видео, как поднимают украинский флаг в городе.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Лиман был освобожден из оккупации. А 2 октября город полностью зачистили от россиян.

Как говорят американские аналитики, в Лимане находились недоукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов России. Также там были добровольно мобилизованные резервисты.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что произошло с российской группировкой, которая была окружена в районе Лимана.

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