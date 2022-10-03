Росії абсолютно байдуже на своє "гарматне м'ясо", що вже казати про жителів тимчасово окупованих територій. Деталі про бідкання "мобіків" опублікував журналіст Денис Казанський.

Зауважте Українські захисники затрофеїли рідкісний командно-штабний "Тигр"

Він розповів, що примусово мобілізовані жителі тимчасово окупованої Луганської області, які відступили з Лимана, прибули до міста Щастя. Там вони вже декілька днів живуть просто неба.

Командування звинувачує їх у дезертирстві та загрожує розправою. Самі "мобіки" розповідають, що трималися до останнього, але в результаті росіяни їх кинули та відступили, залишивши практично без техніки та зброї,

– заявив Казанський.

Також журналіст зауважив, що російські окупанти мали наказ не попереджувати "мобіків" з Луганщини про свій відхід. Країна-окупантка хотіла, аби вони залишалися на позиціях та загинули.

Мобілізований зі Свердловської області наклав на себе руки

Росія оголосила "часткову мобілізацію" й активно збирає "гарматне м'ясо". У Свердловській області один з мобілізованих наклав на себе руки. Тіло виявили у їдальні навчального танкового центру.

За попередніми даними, загиблого звуть Владімір Потанін. Чоловікові було 46 років. Він проживав у Кургані. Мобілізували Потаніна 26 вересня.

Зауважте – Гайдай розкрив, куди з Лимана тікали вцілілі окупанти: дивіться відео