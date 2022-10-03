Росії абсолютно байдуже на своє "гарматне м'ясо", що вже казати про жителів тимчасово окупованих територій. Деталі про бідкання "мобіків" опублікував журналіст Денис Казанський.
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Він розповів, що примусово мобілізовані жителі тимчасово окупованої Луганської області, які відступили з Лимана, прибули до міста Щастя. Там вони вже декілька днів живуть просто неба.
Командування звинувачує їх у дезертирстві та загрожує розправою. Самі "мобіки" розповідають, що трималися до останнього, але в результаті росіяни їх кинули та відступили, залишивши практично без техніки та зброї,
– заявив Казанський.
Також журналіст зауважив, що російські окупанти мали наказ не попереджувати "мобіків" з Луганщини про свій відхід. Країна-окупантка хотіла, аби вони залишалися на позиціях та загинули.
Мобілізований зі Свердловської області наклав на себе руки
Росія оголосила "часткову мобілізацію" й активно збирає "гарматне м'ясо". У Свердловській області один з мобілізованих наклав на себе руки. Тіло виявили у їдальні навчального танкового центру.
За попередніми даними, загиблого звуть Владімір Потанін. Чоловікові було 46 років. Він проживав у Кургані. Мобілізували Потаніна 26 вересня.
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