После выхода из Лимана оккупанты так и остались на трассе. Стоят они там как минимум 3 суток и жалуются, что их бросили.

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У мобилизованных огромные потери

Военные из так называемой ЛНР рассказали, что им приказали двигаться из Дробышевого в Лиман. Однако когда они зашли в Лиман, то там уже никого не осталось, а у самих "мобиков" не было боеприпасов.

Российские военные к тому времени уже вышли из города, а своих раненых "товарищей" оставили умирать на улице. Так что жители Луганской области решили забрать их с собой.

"Мобики" жалуются на российское военное руководство: видео

Теперь мобилизованные стоят на трассе возле Счастья и жалуются, что их "слили" и бросили. Оккупанты ноют, что вся артиллерия вышла из Лимана, а они остались сами и "пережили ад". Теперь из целого так называемого 222-го мотострелкового батальона осталось 193 человека и несколько единиц техники, и это преимущественно обычные "КамАЗы".

Наше руководство не считает нужным обеспечить нас водой, теплыми вещами, спальными мешками и прочим. Постоянно угрожают привлечением к уголовной ответственности. Оружие мы сдали,

– рассказали "мобики".

Выживают они на том, что принесут местные жители. Жалуются, что российское руководство уже несколько месяцев не выплачивает им деньги.

Где расположено Дробышиво, откуда шли "мобики" / Карта Deep State Map

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ВСУ освободили Лиман: коротко

ВСУ 30 сентября окружили оккупантов в Лимане, перед тем освободив многие соседние населенные пункты.

На следующий день наши военные вошли в город, а через день президент Владимир Зеленский сообщил, что Лиман уже деоккупирован.

3 сентября населенный пункт полностью зачистили от оккупантов.

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