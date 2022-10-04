Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. Своими словами он еще раз доказал, что украинские военные малыми и уверенными шагами выбивают врага из своей земли во время контрнаступления.

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ВСУ продолжают гнать оккупантов прочь

ВСУ уже приблизились почти вплотную к северо-западной админгранице Луганской области,

– подчеркнул он.

К этому информационному поводу он подвел, упоминая о мобилизации в псевдореспублике. По словам Сергея Гайдая, там устроили уже настоящую охоту на пригодных к службе. Мужчин теперь ищут с помощью дронов. Поэтому очень высокие шансы, что уйти от фронта не удастся.

Но это еще не все. Погонят на войну также студентов дневной формы обучения. Если они надеялись на то, что поступление отсрочит службу, то ошиблись. Гайдай подчеркнул, что "семья решила иначе". Мы прекрасно понимаем, что соответствующее движение свидетельствует о том, что россиянам катастрофически не хватает пушечного мяса.

Жители Луганска ждут освобождения

Во время эфира Сергей Гайдай также рассказал, что жители временно оккупированных городов области ожидают освобождения. Он отметил, что до сих пор получает в мессенджерах сообщения от проживающих в Луганске.

Они объясняют, что у них ситуация такая. Им некуда ехать, кто-то из родителей прикован к постели. Но они пишут: "Приезжайте, пожалуйста, мы ждем". Причем некоторые из них пишут на украинском языке,

– отметил Гайдай.

Особый акцент глава ОВА сделал на последнем. Он напомнил, что оккупанты, которым удалось войти в населенные пункты без боя, начали вывешивать билборды. Горожан возмущали надписи на них: "Не бойтесь разговаривать на русском языке". По словам Гайдая, все жители открыто общались как на украинском, так и на русском языках. Так что оторванность захватчиков от реальности лишь усиливала сопротивление.

В заключение заметим, что зима для жителей временно оккупированных территорий Луганской области будет сложной. Хотя враг и обещал через неделю починить централизованное газоснабжение, этого оккупанты не сделали. И это, отметил Гайдай, прошло уже три месяца.

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