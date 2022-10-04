Об этом Сергей Гайдай рассказал во время эфира. По его словам, жители временно оккупированных городов в Луганской области не могут дождаться, когда наконец-то наши военные выбьют врага.

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Жители Луганска ждут ВСУ

Глава ОВА отметил, что до сих пор получает в мессенджерах сообщения от проживающих в Луганске.

Они объясняют, что у них ситуация такая. Им некуда ехать, кто-то из родителей прикован к постели. Но они пишут: "Приезжайте, пожалуйста, мы ждем". Причем некоторые из них пишут на украинском языке,

– отметил Гайдай.

На последнем он сделал акцент, напомнив о действиях оккупантов. По словам Гайдая, в тех городах, в которые враг вошел без боев, начали вывешивать биллборды. На них было написано "Не бойтесь разговаривать на русском языке". И этот призыв, подчеркнул глава ОВА, еще больше вызвал возмущение среди местного населения. Ведь никто и никогда не имел проблем, связанных с тем, на каком языке говорить.

Ситуация в Луганской области усложняется

Ранее Сергей Гайдай рассказал, что на временно оккупированных территориях обостряется ситуация. Там уже устроили настоящую и жуткую охоту на мужчин.

По его словам, в Луганской области – принудительный призыв в армию. Причем он активизировался после сообщения об аннексии четырех областей Украины. После этого оккупанты начали буквально "отлавливать" мужчин, которых можно отправить на фронт.

Используют для этого даже достаточно инновационные методы. Например, претендентов ищут с помощью дронов. Известно также, что на верную гибель враг отправляет даже студентов. А все потому, что россияне никогда и не беспокоились о людях на захваченных территориях. Сейчас им вообще остро необходимо "пушечное мясо".

Да и остальным жителям оккупированных территорий сейчас непросто. Оккупанты обещали улучшить жизнь в тех городах и населенных пунктах, которые пострадали от их же действий. Но за три месяца они не сделали того, что обещали выполнить за неделю. Речь идет о ремонте и восстановлении централизованного газоснабжения. Так что зима для большинства будет крайне сложной.

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