Несмотря на попытки оккупантов удержаться на украинской земле, воины Украины успешно гонят их из наших населенных пунктов. Об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на собственные источники в Луганской области.

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Достижения Вооруженных сил на Луганщине за сутки

Стало известно, что защитники Украины нанесли много ударов по оккупантам. В частности, авиация Сил обороны Украины нанесла более пятнадцати ударов по врагу. Вместе с ракетными войсками и артиллерией за минувшие сутки они поразили:

  • 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага,
  • 14 районов сосредоточения живой силы,
  • склад боеприпасов,
  • 2 пункта управления,
  • 4 зенитных ракетных комплексов противника,
  • сбили 9 вражеских БпЛА.

Враг наносил ответные удары. Так, по позициям наших бойцов враг нанес 14 артиллерийских и минометных обстрелов и нанес один авиаудар.

Как сообщили в Луганской области, также за сутки украинские воины отбили атаки россиян в районах нескольких населенных пунктов. Говорится о:

  • Выемке,
  • Соледаре,
  • Отрадовке,
  • Бахмутском,
  • Бахмуте,
  • Красногоровке,
  • Майорске,
  • Новомихайловке.

Возможно ли сейчас масштабное контрнаступление ВСУ на Луганщине

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что наши военные могут повторить успех на Луганщине, которого достигли на Харьковском направлении. Ведь их действия очень схожи между собой с тактико-стратегическим обзором. Так, сейчас на Луганщине похожи:

  • система логистики,
  • размещение войск,
  • отсутствие полноценной линии обороны оккупантов.

Однако военно-политический обозреватель подчеркнул, что для такого масштабного контрнаступления нужно создать надлежащие условия, чтобы началось каскадное разрушение обороны российских войск. Так, говорится о снижении эффективности системы управления передовыми подразделениями оккупационных войск и снижения эффективности их поставки.

Когда будут соответствующие условия, мы сможем наблюдать достаточно масштабные, активные и интенсивные действия ВСУ на Луганщине,
– подчеркнул Александр Коваленко.

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Ситуация на Луганщине: последние новости

  • Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ уже почти приблизились к северо-западной границе Луганской области. Это еще раз доказывает, что украинские военные малыми и уверенными шагами выбивают врага из Украины.
  • Отметим, что в ОВА также часто поступают письма от украинцев из Луганска, которые сейчас находятся под оккупацией, с просьбой освобождения города от врагов. По его словам, жители временно оккупированных городов на Луганщине не могут дождаться, когда наконец наши военные выбьют врага.
  • Как убеждены в институте по изучению войны, поражение российского войска вокруг Лимана свидетельствует о том, что Луганщина Путину не особо нужна. Он стремится удержать Юг. Так, оккупанты занимаются развитием фортификационных сооружений на Запорожье и Херсонщине, чтобы усложнить продвижение наших военных.

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