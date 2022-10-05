Соответствующую информацию сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай 5 октября. Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

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ВСУ деоккупировали 6 населенных пунктов

Я буду выжидать паузу к официальной информации Генштаба ВСУ. Могу сказать только, что по состоянию на сегодняшний день (говорится о 4 октября – 24 канал) говорится о 6 населенных пунктах,

– заявил Сергей Гайдай.

Также он рассказал, что люди пишут с территорий, которые Россия захватила в 2014 году. Они ждут освобождения.

"Рекомендую жителям Луганщины, которые сейчас в оккупации, выехать подальше от линии фронта или находиться рядом с укрытиями. Ведь это война – снаряд может прилететь и разорваться где-то возле военных, но обломки могут задеть и мирных жителей", – заявил Гайдай.

Также он добавил, что оккупанты очень сильно минируют территорию. Причем, это не только мосты, дороги, но и административные здания, разбрасывают так называемые "мины-лепестки", которые запрещены.

По словам Сергея Гайдая:

если российские оккупанты начали приходить в себя после деоккупации Харьковщины, однако Лиман их "добил";

у россиян проблема с их пропагандой, ведь россиянам объясняют, какие они якобы "молодцы", однако они видят совсем другую картину;

в глубоком тылу россиян взрываются казармы и склады с боеприпасами, а граждан Украины при принудительной мобилизации в Луганской области даже не спрашивают о здоровье и семейном положении. То есть оккупанты забирают и больных, и многодетных мужчин.

Следует отметить, что Сергей Гайдай 5 октября заявил, что наши военные уже начали деоккупацию Луганской области. По словам главы Луганской областной военной администрации, об этом уже можно говорить официально.

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