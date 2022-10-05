Відповідну інформацію повідомив очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай 5 жовтня. Про це він сказав у ефірі телеканалу FREEДОМ.

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ЗСУ деокупували 6 населених пунктів на Луганщині

Я буду вичікувати паузу до офіційної інформації Генштабу ЗСУ. Можу сказати тільки, що станом на сьогодні (мовиться про 4 жовтня – 24 канал) мовиться про 6 населених пунктів,

– заявив Сергій Гайдай.

Також він розповів, що люди пишуть з територій, які Росія захопила ще в 2014 році. Вони чекають на звільнення.

"Рекомендую жителям Луганщини, які зараз в окупації, виїхати подалі від лінії фронту або перебувати поряд із укриттями. Адже це війна – снаряд може прилетіти та розірватись десь біля військових, але уламки можуть зачепити й мирних жителів", – заявив Гайдай.

Також він додав, що окупанти дуже сильно мінують територію. Причому, це не тільки мости, дороги, а й адміністративні будівлі, розкидують так звані "міни-пелюстки", які є забороненими.

За словами Сергія Гайдая:

якщо російські окупанти почали приходити в себе після деокупації Харківщини, проте Лиман їх "добив";

в росіян проблема з їхньою пропагандою, адже росіянам пояснюють, які вони нібито "молодці", проте вони бачать зовсім іншу картину;

в глибокому тилу росіян вибухають казарми та склади з боєприпасами, а громадян України при примусовій мобілізації на Луганщині навіть не запитують про здоров'я та сімейний стан. Тобто окупанти забирають і хворих, і багатодітних чоловіків.

Варто зауважити, що Сергій Гайдай 5 жовтня заявив, що наші військові вже почали деокупації Луганської області. За словами очільника Луганської обласної військової адміністрації, про це вже можна говорити офіційно.

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