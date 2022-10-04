Про це 4 жовтня розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

До теми Прорив ЗСУ на Херсонщині, Лукашенко визнав, що воює проти України: основне за 223 день війни

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, але, разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, здійснює перегрупування", – розповіли військові.

Росія продовжує вбивати цивільних

Окупанти атакують українських захисників на всій лінії зіткнення та постійно проводить повітряну розвідку. Росіяни не зважають на норми Міжнародного гуманітарного права, звичаї ведення війни та нищать домівки мирних мешканців.

Відтак, ворог завдав 5 ракетних та 1 авіаційний удар за останню добу. Крім цього, 15 разів обстріляв населені пункти з реактивних систем залпового вогню. Постраждали об'єкти та цивільне населення Харкова, Краматорська, Андріївки (Дніпропетровської області), Бахмута, Залізничного, Вознесенська та Придніпровського.

До речі Україна обговорює зі США постачання нових далекобійних ракет, – посол

Ситуація на різних напрямках

Без суттєвих змін ситуація на Волині та Поліссі, які межують з Білоруссю. На інших напрямках окупанти обстрілюють з танків, мінометів та ствольної артилерії. Зокрема, це сталося на Сіверщині біля Писарівки Сумської області та на Слобожанщині – в районах населених пунктів Стрілеча, Вовчанськ, Варварівка, Вільхуватка та Дворічна.

На Краматорському напрямку Донеччини росіяни перегруповують свої підрозділи. На Бахмутському ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії атакував райони понад десяти населених пунктів:

Білогорівки;

Соледара;

Бахмута;

Бахмутського;

Майорська;

Зайцевого;

Яковлівки.

Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура на Авдіївському. Росіяни били по самій Авдіївці, Опитному, Первомайському, Красногорівці, Мар’їнці, Костянтинівці та Новомихайлівці.

Окупанти зупинили наступальні дії на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Проте продовжили гатити по районах 25 населених пунктів. Зокрема, по Гуляйполю, Залізничному, Гуляйпільському, Малій Токмачці та Оріховому.

На лінії зіткнення у Південнобузькому напрямку від артобстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

Важливо В Україні вже деокуповали понад 1 500 населених пунктів, – Офіс Президента

Ким окупанти поповнюють військо

Росія продовжує "часткову мобілізацію". У Генштабі зазначили, що казанський центр комплектування формує та комплектує 3 мотострілецьких та 2 артилерійських полки на фондах казанського вищого танкового командного училища.

Попри мобілізацію окупанти все ще використовують приватні військові компаній. Їх копмплектують завербованими з місць позбавлення волі. Відтак, на окупованій частині Луганщини є "центри підготовки", де навчають ув'язнених, щоб згодом кинути на фронт.

Втрати російських вбивць

На Півдні України 3 жовтня Сили оборони уразили до 30 об'єктів окупантів. Є випадки, коли росіяни залишають позиції та відходять на безпечну відстань. Окупанти навіть самі знищують свої боєприпаси. Крім цього, руйнують мости та переправи. Це все для того, щоб сповільнити контрнаступ ЗСУ.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка, – розповіли у Генштабі.

Проти ворога працює й українська авіація. Сили оборони впродовж доби завдали 12 ударів. Вони влучили у 2 опорних пункти, 8 місць складів озброєння та техніки та у 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони ліквідували 2 ворожі безпілотники.

"Ракетні війська та артилерія за поточну добу уразили пункт управління, а також 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів", – додали у Генштабі.

Зверніть увагу – успіхи українських захисників: дивіться відео