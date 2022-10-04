Про це заявила в інтерв'ю пані посол України в США Оксана Маркарова. За її словами, міністри оборони та головнокомандувачі проводять регулярні бесіди.

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Вона наголосила, що Україна завжди говорила, що нам потрібні озброєння з великим радіусом дії. Зараз точаться дискусії на цю тему.

Ми завжди тісно працюємо з нашими партнерами. Наші міністри оборони та головнокомандувачі проводять регулярні бесіди. Обговорення йдуть також на базі Рамштайн. Так що я не думаю, що між нами є якесь непорозуміння,
– зазначила пані посол.

Раніше провідні західні ЗМІ писали з посиланням на кількох чиновників, що влада України пропонувала Вашингтону повну інформацію та контроль над цілями ЗСУ у війні проти Росії, щоб отримати ракети ATACMS.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко також зазначив, що відновлення розмов про передачу нам далекобійних ракет – це хороший крок. Ми засвідчили, що готові завдавати удари по тимчасово окупованих територіях і відвойовувати своє.

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