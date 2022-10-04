Про це заявила в інтерв'ю пані посол України в США Оксана Маркарова. За її словами, міністри оборони та головнокомандувачі проводять регулярні бесіди.

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Вона наголосила, що Україна завжди говорила, що нам потрібні озброєння з великим радіусом дії. Зараз точаться дискусії на цю тему.

Ми завжди тісно працюємо з нашими партнерами. Наші міністри оборони та головнокомандувачі проводять регулярні бесіди. Обговорення йдуть також на базі Рамштайн. Так що я не думаю, що між нами є якесь непорозуміння,

– зазначила пані посол.

Раніше провідні західні ЗМІ писали з посиланням на кількох чиновників, що влада України пропонувала Вашингтону повну інформацію та контроль над цілями ЗСУ у війні проти Росії, щоб отримати ракети ATACMS.

Довідка. Ракети дальньої дії ATACMS дозволили б Україні вийти за межі радіуса ударів у 70 – 80 кілометрів, який зараз є максимальним для систем залпового вогню М-142 HIMARS і М-270 MLRS, що є у ЗСУ. ATACMS у модифікаціях М-48 та М-57 можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко також зазначив, що відновлення розмов про передачу нам далекобійних ракет – це хороший крок. Ми засвідчили, що готові завдавати удари по тимчасово окупованих територіях і відвойовувати своє.

Україні можуть передати ATACMS

Україна знову попросила у США ракетні комплекси ATACMS. Вони дозволять атакувати місця запуску іранських дронів та інші пункти ворога. На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, ця зброя суттєво змінить картину фронту та зменшить наші втрати. ATACMS можуть допомогти нам здобути не просто перемогу, а тріумфальну перемогу.

Як зауважив президент аналітичного центру The Jamestown Foundation Ґлен Говард, Україні потрібно надати ракети ATACMS, аби ми вдарили по Керченському мосту і перекреслили російські наміри втримати південний фронт біля Херсона. Це дозволить якнайшвидше покінчити з цією війною.

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