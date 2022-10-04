Об этом заявила в интервью госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы.

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Она подчеркнула, что Украина всегда говорила, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Сейчас ведутся дискуссии на эту тему.

Мы всегда работаем с нашими партнерами. Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут на базе Рамштайн. Так что я не думаю, что между нами есть какое-то недоразумение,
– отметила госпожа посол.

Ранее ведущие западные СМИ писали со ссылкой на нескольких чиновников, что власти Украины предлагали Вашингтону полную информацию и контроль над целями ВСУ в войне против России, чтобы получить ракеты ATACMS.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко также отметил, что возобновление разговоров о передаче нам дальнобойных ракет – это хороший шаг. Мы засвидетельствовали, что готовы наносить удары по временно оккупированным территориям и отвоевывать свое.

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