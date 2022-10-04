Об этом заявила в интервью госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы.

Важно Надо бить по Крыму: почему Украине так нужны дальнобойные ракеты ATACMS

Она подчеркнула, что Украина всегда говорила, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Сейчас ведутся дискуссии на эту тему.

Мы всегда работаем с нашими партнерами. Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут на базе Рамштайн. Так что я не думаю, что между нами есть какое-то недоразумение,

– отметила госпожа посол.

Ранее ведущие западные СМИ писали со ссылкой на нескольких чиновников, что власти Украины предлагали Вашингтону полную информацию и контроль над целями ВСУ в войне против России, чтобы получить ракеты ATACMS.

Справка. Ракеты дальнего действия ATACMS позволили бы Украине выйти за пределы радиуса ударов в 70 – 80 километров, который сейчас является максимальным для систем залпового огня М-142 HIMARS и М-270 MLRS, имеющихся в ВСУ. ATACMS в модификациях М-48 и М-57 могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко также отметил, что возобновление разговоров о передаче нам дальнобойных ракет – это хороший шаг. Мы засвидетельствовали, что готовы наносить удары по временно оккупированным территориям и отвоевывать свое.

Украине могут передать ATACMS

Украина снова попросила у США ракетные комплексы ATACMS. Они позволят атаковать места запуска иранских дронов и другие пункты врага. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, это оружие существенно изменит картину фронта и уменьшит наши потери. ATACMS могут помочь нам одержать не просто победу, а триумфальную победу.

Как отметил президент аналитического центра The Jamestown Foundation Гленн Говард, Украине нужно предоставить ракеты ATACMS, чтобы мы ударили по Керченскому мосту и перечеркнули российские намерения удержать южный фронт возле Херсона. Это позволит как можно быстрее покончить с этой войной.

Важно – Получат ли ВСУ системы ATACMS: смотрите видео