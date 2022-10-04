Об этом 4 октября рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

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"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях, но, вместе с тем, ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, осуществляет перегруппировку", – рассказали военные.

Россия продолжает убивать гражданских

Оккупанты атакуют украинских защитников на всей линии столкновения и постоянно проводят воздушную разведку. Россияне не учитывают нормы Международного гуманитарного права, обычаи ведения войны и уничтожают дома мирных жителей.

Следовательно, враг нанес 5 ракетных и 1 авиационный удар за последние сутки. Кроме того, 15 раз обстрелял населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Пострадали объекты и гражданское население Харькова, Краматорска, Андреевки (Днепропетровской области), Бахмута, Железнодорожного, Вознесенска и Приднепровского.

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Ситуация на разных направлениях

Без существенных изменений ситуация на Волыни и Полесье, граничащих с Беларусью. В других направлениях оккупанты обстреливают из танков, минометов и ствольной артиллерии. В частности, это произошло на Северщине возле Писаревки Сумской области и на Слобожанщине – в районах населенных пунктов Стрелка, Волчанск, Варваровка, Ольховатка и Двуречная.

На Краматорском направлении Донбасса россияне перегруппируют свои подразделения. На Бахмутском враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии атаковал районы более десяти населенных пунктов:

Белогоровки;

Соледара;

Бахмута;

Бахмутского;

Майорска;

Зайцевого;

Яковлевки.

От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура на Авдеевском. Россияне били по самой Авдеевке, Опытном, Первомайском, Красногоровке, Марьинке, Константиновке и Новомихайловке.

Оккупанты остановили наступательные действия в Новопавловском и Запорожском направлениях. Однако продолжили бить по районам 25 населенных пунктов. В частности, по Гуляйполю, Железнодорожному, Гуляйпольскому, Малой Токмачке и Ореховому.

На линии столкновения в Южнобужском направлении от артобстрелов пострадали более 20 населённых пунктов.

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Кем оккупанты пополняют войско

Россия продолжает "частичную мобилизацию". В Генштабе отметили, что казанский центр комплектования формирует и комплектует 3 мотострелковых и 2 артиллерийских полка на фондах казанского высшего танкового командного училища.

Несмотря на мобилизацию, оккупанты все еще используют частные военные компании. Их комплектуют завербованными из мест лишения свободы. Следовательно, на оккупированной части Луганщины есть "центры подготовки", где обучают заключенных, чтобы впоследствии бросить на фронт.

Потери российских убийц

На юге Украины 3 октября Силы обороны поразили до 30 объектов оккупантов. Есть случаи, когда россияне покидают позиции и уходят на безопасное расстояние. Оккупанты даже сами уничтожают свои боеприпасы. Кроме того, разрушают мосты и переправы. Это все для того, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка, – рассказали в Генштабе.

Против врага работает и украинская авиация. Силы обороны в течение суток нанесли 12 ударов. Они попали в 2 опорных пункта, 8 мест складов вооружения и техники и в 2 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 2 вражеских беспилотника.

"Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили пункт управления, а также 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов", – добавили в Генштабе.

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