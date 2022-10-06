Про це 24 каналу розповів литовський журналіст та телеведучий, який організував збір на "Байрактар" для України, Андрюс Тапінас. За його словами, після більш ніж 7 місяців з початку повномасштабного вторгнення литовський народ досі потужно допомагає Україні.

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Звісно, навіть у Литві "свій голос" намагається подати російська пропаганда. Місцеві фанатики Путіна, кілька з яких є у місцевому парламенті, хочуть підірвати довіру суспільства до України. Але їм нічого не вдається.

Буде "подарунок" для Путіна

На 7 жовтня, коли в Путіна буде день народження, Тапінас разом з іншими волонтерами організовує великий збір грошей на один день на зброю для України. Він сподівається, що литовці не пошкодують коштів на підтримку ЗСУ.

На отримані гроші волонтери збирають придбати багато різних цікавих речей для української армії. Будуть і дрони, і міни, і багато чого іншого.

Ми попросимо ЗСУ передати цей подарунок Путіну. Буде трохи мін, трохи дронів, зброї для "Байрактара", який досі працює на фронті. Антидронові рушниці теж будуть. Це класний тест, подивитися, наскільки литовці готові допомагати Україні. Надіюсь на хорошу суму,

– зазначив Тапінас.

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Литовці вже неодноразово потужно підтримували ЗСУ