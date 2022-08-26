Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Кошти на ці дрони зібрали у рамках кампанії Legion Of Boom, яку ініціював литовський журналіст Андріус Тапінас.

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Литва закупить 37 безпілотників

На безпілотники-камікадзе у Литві зібрали 1 мільйон євро – це лише частина коштів, яку зібрали у межах кампанії Legion Of Boom. Коштів вистачить на 37 дронів для Збройних Сил України.

Частину коштів, зібраних Legion Of Boom – 1 000 000 євро, буде передано до Міністерства національної оборони Литви та використано для закупівлі 37 польських безпілотників-камікадзе, які потім відправимо до України. Дякуємо всім, хто зробив пожертви,

– повідомив Анушаускас.

У Литві збирали кошти на безпілотник

У травні литовський журналіст Андріус Тапінас почав збір коштів на безпілотник Bayraktar для України. Народ Литви вразив своєю підтримкою – за день на безпілотник зібрали понад 3 мільйони євро. Сумарно литовці зібрали 5 мільйонів за 3 дні.

У липні Литва придбала безпілотник, якому дали ім'я "Ваганас", що литовською означає "Яструб". З усім придбаним бойовим спорядженням 6 липня його презентували на базі повітряних сил у Шауляї. Після цього безпілотник відправили до України.

Bayraktar, який придбаний зусиллями литовських друзів України, уже допомагає нашим воїнам нищити ворога на фронті. Наприклад, 22 серпня журналіст Андріус Тапінас опублікував перші кадри роботи "Ваганаса" на передовій.

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