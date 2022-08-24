Литва є прихильницею того, аби заборонити в'їзд росіян на рівні Євросоюзу. Водночас якщо не вдасться це реалізувати, країни Балтії можуть запровадити спеціальний тест. Деталі розповів Габріелюс Ландсбергіс – глава МЗС Литви.

Зауважте План провокації з Литвою та Польщею затверджений, – Латушко про пропаганду, яка діє в білорусі

Ми шукаємо європейське рішення, тому що воно найбільш стійке та юридично правильне. Якщо таке не буде знайдено, ми не виключаємо можливості пошуку регіонального рішення, яке б включало країни Балтії, Польщу і, можливо, Фінляндію,

– заявив Ландсбергіс.

У росіян можуть запитувати:

чий Крим;

про їхнє ставлення до війни Росії з Україною.

Як ЄС може аргументувати заборону видавати туристичні візи росіянам

Глава МЗС України Дмитро Кулеба підказав, як ЄС може аргументувати своє рішення скасувати видачу шенгенських віз для росіян. Всесвітня туристична організація ООН припинила членство росії. Усе тому, що "туризм – це опора миру та міжнародної дружби".

Кулеба наголосив, що дії країни-окупантки суперечать цим принципам. Глава МЗС України наголосив, що саме це цілком можна застосувати для заборони ЄС, а також країн G7 на видачу віз росіянам.

Зауважте – у Криму в окупантів величезні проблеми: дивіться відео